Bebe Vio derubata, l'appello: "Tenete tutto ma ridatemi la tesi di laurea"

Brutta disavventura per Bebe Vio. La campionessa paralimpica di scherma, specialista del fioretto, è stata vittima di un furto qualche giorno fa. L'atleta classe 1997, campionessa olimpica a Tokyo 2020, ha voluto raccontare quanto accaduto tramite un video postato sul suo profilo Instagram. Bebe Vio, visibilmente scossa per l'inconveniente, ha spiegato che il furto è avvenuto in un ristorante di Roma dopo il funerale di suo nonno per poi lanciare un appello al ladro. Infatti, più che la borsa in sé, ciò che interessa all'atleta è il file della sua tesi di laurea che si trova all'interno del pc rimasto dentro la borsa.