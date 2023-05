Scherma, è Grande Italia: 4 medaglie per gli azzurri a Cali ed Acapulco

E' stata una notte speciale per la scherma azzurra , capace di conquistare la bellezza di quattro medaglie in tre gare di Qualifica Olimpica . Nel Grand Prix di spada a Cali sono arrivati, dalla gara maschile , l’argento di Davide Di Veroli e il bronzo di Federico Vismara , mentre nella prova femminile è tornata sul podio, salendo sul terzo gradino Rossella Fiamingo . Splendido anche il secondo posto della squadra azzurra dei fiorettisti (composta da Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Filippo Macchi) nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Acapulco. Grande Italia , insomma, dalla Colombia al Messico .

Argento per il fioretto azzurro: super gara di Marini, Garozzo, Foconi e Macchi

Da applausi anche il fioretto del CT Stefano Cerioni ad Acapulco. Tommaso Marini (già bronzo individuale 24 ore prima), Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Filippo Macchi hanno disputato una gara super, eliminando Belgio, Corea e Francia, e arrendendosi soltanto in finale agli Stati Uniti. Argento prezioso e punti importantissimi per l’Italia dei fiorettisti in ottica Qualifica ai Giochi Olimpici e quinto podio in altrettante prove per team di Coppa del Mondo in questa stagione (fu secondo posto anche nel debutto a Bonn e nella tappa del Cairo, di mezzo il bronzo di Tokyo e il trionfo di Parigi). Un segnale di grande continuità che fa il paio con l’argento conquistato ieri pomeriggio dal fioretto femminile azzurro a Plovdiv.