WWE Night of Champions 2023: match card, dove vederlo in tv e streaming

TORINO - Tutto pronto per Night of Champions, un Premium Live Event targato WWE da non perdere, con tanto di grande ritorno del World Heavyweight Championship, dopo quasi 10 anni di assenza.

WWE Night of Champions, dove vederlo in tv e streaming Al Superdome di Gedda (Arabia Saudita), sabato 27 maggio alle 19 italiane, si farà ancora una volta la storia in casa WWE, in un evento che sarà disponibile in esclusiva tv e streaming sul WWE Network.

WWE Night of Champions, l'elenco degli incontri Ecco la card di WWE Night of Champions, la serata in cui i titoli vengono messi in palio. World Heavyweight Championship - Seth Rollins vs AJ Styles:

Single Match - Cody Rhodes vs Brock Lesnar

Single Match - Becky Lynch vs Trish Stratus

WWE Undisputed Tag Team Championship - Sami Zayn & Kevin Owens vs Roman Reigns & Solo Sikoa

WWE SmackDown Women’s Championship - Rhea Ripley vs Natalya

WWE Raw Women’s Championship - Bianca Belair vs Asuka

Intercontinental Championship - Gunther vs Mustafa Ali

