Motonautica: Alberto Tomba e Kristian Ghedina alla Venezia-Montecarlo

Si sono ritrovati tutti insieme, con grande entusiasmo, per vedere il progresso dei lavori sulla loro barca in vista del ritorno di questa storica competizione, che quest’anno si terrà in forma ridotta, con ritrovo il 20 luglio al Porto Turistico di Jesolo e partenza il giorno successivo dallo storico Arsenale di Venezia. L’arrivo a Rodi Garganico è previsto per il 23 luglio, con tappe a Cervia e San Benedetto del Tronto.

Il prossimo anno, invece, verrà riproposto l’intero storico percorso da Venezia a Montecarlo: la gara di motonautica più esclusiva e lunga del mondo.