Taekwondo, Simone Alessio campione del mondo nella categoria -80kg

BAKU (Azerbaigian) - Dopo il trionfo nella categoria -74 kg nel 2019, Simone Alessio si laurea per la seconda volta in carriera Campione del Mondo, questa volta in quella -80kg, dominando in finale lo statunitense Carl Alan Nickolas. Il giovane azzurro, che conferma il suo primato all'interno del ranking olimpico, era reduce dai successi contro il colombiano Trejos Salas in semifinale e, soprattutto, il sudcoreano Park Woo Hyeo, detentore del titolo iridato.