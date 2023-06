Europei Scherma, Italia show: Di Veroli e Batini conquistano l'oro!

PLOVDIV (Bulgaria) - Debutto con il botto per l'Italia agli Europei di scherma in scena a Plovdiv che piazza subito una doppietta! Davide Di Veroli e Federico Vismara sono rispettivamente il nuovo campione e vice campione d’Europa dopo una bellissima finale con il romano che si è imposto per 1 5-14 sul connazionale.

Europei, fioretto femminile: oro per la Batini

È tuto azzuro invece podio del fioretto femminile con Martina Batini che batte per ritiro la campionessa del mondo in carica Martina Favaretto: la friulana aveva accusato un problema fisico in semifinale, ha provato a stringere i denti in finale ma si è dovuta arrende sul 9-6 contro la connazionale. Terzo gradino del podio per la coppia Francesca Palumbo ed Alice Volpi sconfitte in semifinale rispettivamente da Batini e Favaretto.