Europei scherma, Macchi d'oro nel fioretto: l'Italia chiude con 10 medaglie

Dopo il debutto con il botto per l'Italia , nella terza e ultima giornata dei Campionati Europei Assoluti Individuali di scherma di Plovdiv, Filippo Macchi ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto individuale maschile. In finale l'azzurro ha battuto il francese Enzo Lefort con il punteggio di 15-14.

Scherma, da Plovdiv anche 2 bronzi per l'Italia

Oltre all'oro del pisano Filippo Macchi nel fioretto maschile, oggi dagli Europei di scherma a Plovdiv per l'Italia sono arrivate anche due medaglie di bronzo. Sono state conquistate da Guillaume Bianchi, che aveva perso 15-13 nella semifinale del fioretto proprio contro Macchi, e da Martina Criscio nella sciabola donne. L'azzurra ha perso in semifinale per 15-10 contro la francese Sara Balzer, poi battuta in finale dalla connazionale Manon Apithy-Brunet. L'Italia chiude così il suo Europeo del 2023 con 10 medaglie: 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi.