Goggia e C. in pista a Imola con i bolidi dell'Audi

TORINO - A tutto gas in pista, ma asfaltata. Dopo aver rimesso i piedi per qualche giorno sugli sci nei ghiacciai, Sofia Goggia e l’Italsci dei miracoli (al femminile) si è data appuntamento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per l’Audi Driving Experience, una giornata di velocità e divertimento con i gioielli della Casa dei Quattro Anelli che da 16 anni sponsorizza la Federazione Italiana Sport Invernali.

In pista anche sulle R8 sotto gli occhi dei vertici Audi (dall’amministratore delegato della sede italiana Markus Osegowitsch al direttore Fabrizio Longo e al responsabile marketing Massimo Faraò) e del presidente Fisi, Flavio Roda, si sono alternati ben 21 azzurri, guidati dalla regina delle velocità e grande appassionata di motori (anche le due ruote) Sofia Goggia.

Con la bergamasca le compagne di squadra Federica Brignone, Marta Bassino ed Elena Cuurtoni, ovvero le Fab Four al completo della Valanga Rosa, ma anche le regine di Coppa del neonato doppio femminile di slittino Andrea Voetter-Marion Oberhofer, altre due abituate a sfrecciare sul ghiaccio. Al volante nelle sessioni di guida con gli istruttori Audi (Goggia osservata speciale dopo il cappottamento di qualche anno fa al Sestriere) pure lo slalomista Alex Vinatzer, la campionessa olimpica dello snowboardcross Michela Moioli, finalmente guarita dai problemi alla schiena che l’hanno bloccata la scorsa stagione, e Lisa Vittozzi, araba fenice del biathlon azzurro. Non poteva mancare Simone Origone, fresco vincitore della 14ª Coppa del Mondo di sci velocità e sempre alla ricerca della riconquista del record del mondo assoluto.