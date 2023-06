Ryan Mallett, shock in NFL: morto annegato l’ex compagno di Tom Brady

Lutto nel mondo dello sport: dagli Stati Uniti giunge infatti la tragica notizia della morte per annegamento, a soli 35 anni, dell'ex quarterback Ryan Mallett . L'incidente è avvenuto in una spiaggia dell'Arkansan e nonostante la corsa in ospedale non c'è stato nulla da fare.

Il ricordo commosso di squadre ed ex compagni

"I New England Patriots sono profondamente rattristati nell'apprendere dell'improvvisa e inaspettata scomparsa del quarterback Ryan Mallett". Così la sua ex squadra piange sui social la prematura scomparsa. "I nostri pensieri - si legge - sono per la famiglia Mallett, i suoi ex compagni di squadra e tutti coloro che piangono la sua perdita". Tra questi c'è Justin James Watt, con Ryan agli Houston Texans: "Notizie orribili da leggere su Ryan Mallett. Se n'è andato troppo presto. Riposa in pace, fratello".

Ryan Mallett: la carriera

Nel Draft 2011 venne selezionato come terza scelta dai New England Patriots come riserva della leggenda Tom Brady. Nel 2014, poi, il passaggio agli Houston Texans, dove rimane altre tre stagioni prima del passaggio ai Baltimore Ravens, dove è ricordato per la sua grande prestazione nella drammatica vittoria per 20-17 sui Pittsburgh Steelers, acerrimi rivali dei Ravens. In sette anni nella NFL ha giocato 21 partite vantando uno score di 190 passaggi completi su 345 tentativi per un totale di 1,835 yards e 9 touchdown, con 10 intercetti. Dopo il suo ritiro, l'ex star del football universitario dell'Arkansas Razorbacks è diventato un allenatore. Il suo primo incarico l'ha ottenuto nel 2020 come assistente allenatore alla White Hall High School, squadra di cui è stato nominato capo allenatore per la stagione 2022.