“Sakara Fight Night”, nasce il circuito di Alessio Sakara

ROMA – Il campione di arti marziali miste Alessio Sakara si unisce alla Federkombat-Federazione Italiana Kickboxing, Muaythai, Savate, Shoot Boxe e Sambo per annunciare la nascita di una nuova competizione nazionale che porterà il suo nome: il “Sakara Fight Night”. Con due tornei distinti di arti marziali miste e grappling, il “Sakara Fight Night” sarà aperto a tutti gli atleti e le atlete maggiori di 18 anni di età di ogni categoria di peso, e si snoderà attraverso le principali regioni italiane. La competizione, che per le mma assegnerà punteggio per il ranking nazionale, prevedrà due tappe di qualificazione a Venezia (Palasport Camponogara, 23-24 settembre) e Caserta (PalaJacazzi Aversa, 14-15 ottobre) e culminerà con le finalissime nel Main Event del 25 novembre a Roma.

Le iscrizioni saranno aperte a tutti gli atleti dal 1° luglio sul sito ufficiale della manifestazione www.sakarafightnight.com.