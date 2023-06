Scherma, oro del fioretto femminile agli Europei: battuta la Francia

CRACOVIA (Polonia) - Il "Dream Team" azzurro colpisce ancora, oro nel fioretto femminile nei campionati Europie di Cracovia. Alice Volpi, Martina Favaretto, Martina Batini e Francesca Palumbo hanno confermato sulla pedana polacca il successo ottenuto l'anno scorso ad Adalia sconfiggendo ancora la Francia. Il punteggio finale è di 45-40 in una sfida vinta in rimonta da parte delle azzurre. Infatti inizio complicato con le transalpine avanti 5-1 prima di subire la furia della Volpi e de l suo parziale di 9-1 contro la Patru per dare il 10-6 all'Italia. Nell'ultimo assalto (39-36 Italia) la Volpi si esalta di nuovo contro la campionessa del mondo Ysaora Thibus pizzando la la stoccata del 45-40 che porta la prima medaglia d’oro azzurra di questi Giochi Europei.