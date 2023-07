Ladies FIP European Polo Championship, Germania campione: Italia ko

Castiglione della Pescaia (GR), 9 luglio – Il sogno dell’Italia è svanito sul più bello. È la Germania a laurearsi campione d’Europa femminile di polo per la seconda volta nella sua storia. Il 6-2 a Punta Ala sulle Azzurre regala un successo nel Ladies FIP European Polo Championship – Trofeo U.S. Polo Assn. già ottenuto nel 2018. Per la squadra di coach Franco Piazza l’inevitabile delusione per la sconfitta – arrivata dopo i successi di giovedì contro l’Inghilterra e di sabato contro la Francia – ma anche la consapevolezza di essere ancora ai vertici del polo europeo, tanto che il pubblico arrivato in massa al Centro Ippico (oltre 3.000 presenze nelle tre giornate di gara) alla fine ha riservato un lungo applauso alla squadra e allo staff guidato dal capo équipe Alessandro Giachetti.

Resta il successo organizzativo per l’evento che la Federazione Internazionale Polo ha assegnato alla Federazione Italiana Sport Equestri e che si è giocato nel club che Gaia Bulgari, con il suo lavoro, ha riportato ai fasti del passato. «Lo sport regala gioie ma anche dispiaceri – le parole del presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola –. Oggi speravamo di vincere: l’Italia ha combattuto ma la Germania è stata superiore, quindi è giusto così. Ci tengo però a dire che oggi ha vinto soprattutto lo sport: sono stati quattro giorni esaltanti». Parole, quelle di Di Paola, condivise anche dal segretario generale Simone Perillo: «Restano le grandi emozioni vissute qui, ma anche una medaglia d’argento prestigiosa per la Nazionale e per tutta la Federazione. Siamo orgogliosi di aver contribuito all’organizzazione di una straordinaria festa di sport».

A premiare le squadre che hanno partecipato alla quarta edizione del Ladies FIP European Polo Championship – Trofeo U.S. Polo Assn., il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi: «Quando sono approdata a Punta Ala per la prima volta, negli anni ’90, i campionati italiani di settembre erano il punto di riferimento dello sport. Grazie a Gaia Bulgari, questo evento e quello organizzato un anno fa hanno rappresentato un momento di rinascita. L’exploit europeo è degno dei tre grandi volani di Punta Ala: il polo, il golf e il porto». Ad accompagnare la premiazione, anche la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato.

La Federazione Internazionale Polo ha potuto quindi apprezzare gli sforzi organizzativi: «È bellissimo essere qui a Punta Ala – ha sottolineato il presidente Piero Dillier –. Ho giocato qui 40 anni fa e abbiamo assistito a un evento splendido. Speriamo di restare in Italia per quanto riguarda i tornei: nel 2024 ci auguriamo di poter organizzare il Mondiale femminile a Villa a Sesta e di continuare a supportare gli eventi internazionali organizzati dalla Federazione Italiana Sport Equestri sul territorio nazionale». «Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questa manifestazione – ha spiegato Gaia Bulgari, presidente del Centro Ippico Punta Ala, accolta al momento della premiazione dall’ovazione del pubblico –. Senza il lavoro di squadra, tutto quello che abbiamo vissuto in questa settimana non sarebbe stato possibile».

La partita

La Germania è partita meglio, trovando il primo gol del match grazie a Marie-Luise Haupt nel primo chukker e il raddoppio nel secondo. Di Alice Coria il primo gol delle Azzurre, che si sono però di nuovo trovate sotto prima di due, poi addirittura di tre gol (due centri su punizione di Eva Bruhl, nominata miglior giocatrice del torneo). A guidare la reazione dell’Italia, il 2-4 di Camila Rossi, ma poco dopo è arrivato il quinto gol delle tedesche (sugli sviluppi di un episodio contestato dalle italiane), con il 2-6 di Haupt nel finale che ha chiuso i giochi.

I risultati

Prima giornata – Giovedì 6 luglio

Italia-Inghilterra 7-6

Francia-Germania 6-6 (4-5 d.t.r.)

Seconda giornata – Sabato 8 luglio

Italia-Francia 7-6

Germania-Inghilterra 6-4

Terza giornata – Domenica 9 luglio

Francia-Inghilterra 5-2

Italia-Germania 2-6

Classifica finale: Germania (Union) 3 vittorie; Italia (U.S. Polo Assn.) 2; Francia (Bellettini) 1; Inghilterra (Gallia Palace) 0

Albo d’oro: 2017 Italia, 2018 Germania, 2021 Italia, 2023 Germania.