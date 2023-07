C Kite Festival: una seconda edizione spettacolare al C Mauritius con Antoine Auriol e i grandi campioni del kitesurf 

Mauritius, 19 luglio 2023 – Acrobazie aeree, adrenalina e grandi campioni internazionali: la seconda edizione del C Kite Festival , svoltasi dal 14 al 16 luglio al C Mauritius , all-inclusive beach resort firmato C Resorts, sister brand di Constance Hotels & Resorts , è stata un tripudio di colori ed energia, un vero e proprio inno alla magia del kitesurf. Tra gli ospiti, capitanati anche quest’anno da Antoine Auriol , Campione del Mondo di Kitesurf nel 2010, numerosi grandi atleti professionisti come il 2 volte Campione del Mondo Youri Zoon , il Campione del Mondo 2021 Arthur Guillebert , il francese Paul Serin , l’israeliano Hay Katz e Tom Hèbert , 2 volte vice campione del mondo originario della Nuova Caledonia. Venerdì 14 luglio il C Kite Festival si è aperto con dimostrazioni e performance di kitesurf di alto livello. Sabato 15 luglio, i partecipanti - professionisti e talenti locali - hanno offerto nuove spettacolari dimostrazioni di kitesurf. È stata inoltre organizzata una sessione speciale di "Downwind", che ha permesso ai partecipanti di scoprire gli incantevoli paesaggi fino a Poste de Lafayette. La giornata si è conclusa in grande stile con un Tiki Party, seguito da un concerto ipnotico di Yarden Sax, sassofonista di fama internazionale. Il momento clou del festival si è svolto domenica 16 luglio con le gare " Best Trick" e "Big Air" , aperte agli amatori. Questi ultimi hanno dimostrato il loro talento, la loro audacia e la loro creatività per impressionare la giuria composta dai campioni internazionali. Martin Moutou si è distinto conquistando il primo posto nella prima competizione, seguito da Kristina Kusochkova e Sébastien Rech , mentre nella seconda categoria è stato il 15enne Oscar Jalon a brillare, conquistando la vittoria, con Jeff Urfer e Gaspar Espitalier Noël rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio.

Il fine settimana si è concluso con una coinvolgente festa in spiaggia con un’energetica dj session di DJ Up Down.

Jean Jacques Vallet, CEO del gruppo alberghiero Constance Hotels, Resorts & Golf, ha affermato: "La prima edizione del festival è stata un enorme successo e abbiamo iniziato questa seconda edizione con la stessa passione, che è stata ancora una volta premiata. C Mauritius è la destinazione preferita dagli avventurieri alla ricerca del brivido e siamo lieti di promuovere la costa orientale come destinazione ideale per gli sport acquatici, incluso il kitesurf". Non a caso il kite spot del C Mauritius, grazie a una media di 20-25 nodi di vento costante onshore, rappresenta una delle nuove mete per gli “artisti degli aquiloni", che qui trovano le condizioni ideali per praticare questo sport sempre più in voga. Negli ultimi 30 anni, infatti, il kitesurft si è imposto come uno degli sport acquatici più popolari grazie al mix di velocità, equilibrio e adrenalina, che regala emozioni a chi lo pratica o lo ammira.

Anche il campione e padrone di casa dell'evento Antoine Auriol, oggi conduttore televisivo e giornalista per la Ocean Race 2023, ha espresso la sua soddisfazione per il successo di questa nuova edizione: "Siamo felicissimi di essere tornati a Mauritius per il C Kite Festival, abbiamo vissuto altri momenti indimenticabili. Ringraziamo calorosamente tutti i partecipanti, i professionisti del kitesurf, nonché l'organizzazione per aver contribuito a rendere questa seconda edizione un evento memorabile".

Con una perfetta combinazione di performance di livello mondiale, attività emozionanti e paesaggi mozzafiato, questa edizione del C Kite Festival va a consolidare la reputazione del C Mauritius come destinazione di eccellenza per gli sport acquatici e per vivere vacanze in libertà, con leggerezza, riscoprendo il proprio fanciullo interiore.