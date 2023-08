Volley, Mazzanti e la panchina di Egonu: “Ha detto sì a questo percorso”

TORINO - C’era una volta l’Italia di Paola Egonu, agli Europei di casa, iniziati l’altro ieri a Verona, è andata in campo l’Italia dei tre opposti: Ekaterina Antropova in campo, Sylvia Nwakalor per le rotazioni e Paola Egonu in panchina. L’Italia ha vinto la sua prima partita contro la Romania, ha fatto gruppo e ha lavorato per creare gli automatismi in vista dei prossimi impegni. Paola invece ha avuto un piccolo mancamento dopo la fine della partita, ma senza particolari conseguenze. Però è stato spiazzante vederla a bordo campo dopo anni in cui la Nazionale è ruotata attorno al suo talento e la sua potenza.