Weir, un ritorno di peso: "I Mondiali sono alle spalle"

Sembra una replica di Budapest : anche lì ai Mondiali tutti aspettavano lo sprint e si sono esaltati con il getto del peso. È quello che accade a Padova dove l’attesa per Sha’Carri Richardson si spegne quando viene annunciato che la donna più veloce del mondo non prenderà il via dei 100.

A quanto pare ha accusato un fastidio muscolare durante il riscaldamento e ha preferito non rischiare, pensando alla finale della Diamond League in programma negli Stati Uniti (a Eugene) tra meno di due settimane. La microscopica sprinter si concede generosamente a selfie e autografi, mentre dentro il campo a scaldare il pubblico ci pensano Zane Weir e Leonardo Fabbri. Il colosso azzurro di origine sudafricana sulla pedana di Padova trova il lancio che gli è mancato a Budapest (dove si è classificato 11º, dopo una qualificazione da protagonista), quello che gli avrebbe permesso di salire sul podio mondiale, un 22,44 che rappresenta il miglior lancio degli ultimi 25 anni da parte di un atleta europeo. «A Budapest ho imparato che non c’è niente di scontato – ha commentato il 27enne delle Fiamme Gialle, campione europeo indoor - Non è stato facile metabolizzare la delusione dei Mondiali, ma questa prestazione mi fa sentire bene».

E' tornato Zane Weir

La sua serie comprende altri due lanci oltre i 22 metri (21,77; 22,44; 22,22; 21,63; 21,60; 22,05). Battuto lo statunitense Joe Kovacs (22,40) mentre Leonardo Fabbri è terzo con 21,49. Per il vicecampione mondiale quella di Padova è stata la prima gara dopo l’argento di Budapest. «Non sono ancora abituato ad arrivare allo stadio per gareggiare e passare mezz’ora insieme ai tifosi – racconta Fabbri – la mia routine pregara di solito è diversa, ma se in queste condizioni riesco a lanciare 21,49 allora vuol dire che ho ancora buoni lanci nelle braccia e conto di tirarli fuori nelle prossime gare, tra Rovereto, Zagabria e Eugene». A bordocampo sorride Paolo Del Soglio, il tecnico che ha portato i due azzurri all’eccellenza internazionale. «Zane e Leo non performano mai al top nella stessa gara? Confido che ci riescano in futuro. Magari ai Giochi di Parigi – confida Dal Soglio – Non c’è nessun problema tra loro. Sono entrambi competitivi, ma in questi anni insieme si è creato un bel legame. Nessuna pressione psicologica dell’uno verso l’altro. Anzi, si supportano molto quando a uno dei due le cose non vanno bene».

