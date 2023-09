WEmbrace Sport 2023: l'Italia lancia la sfida alla Francia

La serata sarà presentata da una coppia di conduttori d’eccezione, formata da Ilaria D’Amico, giornalista e conduttrice televisiva, e da Gianluca Gazzoli, podcaster, creator e conduttore radio e TV. La regia sarà curata da Mauro Dell’Olio, regista e speaker con una lunga esperienza nel settore degli eventi sportivi. Sarà inoltre presente la Bobo TV, la nuova tv digitale che vanta più di 7 programmi televisivi, condotta dagli ex-calciatori Christian Vieri, Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Anche quest’anno, la manifestazione potrà contare sul contributo di AC Milan, FC Internazionale Milano, Olimpia Milano, Briantea84, Powervolley Monza, Allianz PowerVolley Milano. WEmbrace Sport 2023 è ideato e realizzato da art4sport, l’Associazione ONLUS fondata nel 2009 da Beatrice “Bebe” Vio Grandis, campionessa paralimpica di fioretto, insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio.

L’evento - L’edizione di quest’anno, la terza dei WEmbrace Sport, vedrà gli atleti italiani impegnati contro quelli francesi in quattro differenti discipline sportive, tutte declinate nella rispettiva versione paralimpica: scherma in carrozzina, calcio amputati, sitting volley e basket in carrozzina. Un vero e proprio incontro e confronto tra mondo olimpico e paralimpico, in un’occasione ricca di spettacolo e divertimento, dove la diversità si trasforma in opportunità. WEmbrace Sport è infatti l’evento pensato e realizzato per abbattere le barriere del pregiudizio, a dimostrazione del fatto che lo sport integrato non solo è possibile, ma è soprattutto in grado di mantenere il livello di professionalità e competitività tipici del contesto olimpico. Tra legend e campioni emergenti, il pubblico potrà tifare per i propri atleti del cuore e avrà la possibilità di vedere la mascotte Olimpica e Paralimpica di Parigi 2024, per la prima volta in Italia.

WEmbrace Sport, che si svolge nella città di Milano, è parte dei tre appuntamenti annuali, insieme a WEmbrace Games (a Roma) eWEmbrace Awards (a Milano), del movimento WEmbrace, ossia ‘Noi abbracciamo’, che attraverso gli eventi e i progetti di art4sport intende promuovere l’inclusione, abbracciando ed esaltando le diversità di tutti. Lo scopo benefico - Il ricavato della serata sarà devoluto al sostegno nei confronti dei bambini e ragazzi portatori di protesi di arto, che l’Associazione art4sport ONLUS segue e supporta sin dalla sua nascita. L'obiettivo è quindi fornire un aiuto concreto nella pratica sportiva attraverso l'acquisto di protesi, carrozzine e ausili sportivi.

I biglietti sono già disponibili per l’acquisto al prezzo di € 5,00 sul sito ufficiale di Ticketmaster, mentre il pacchetto che comprende il trasporto in bus e il ticket d'ingresso dedicato ai gruppi è in vendita sulla piattaforma BusForFun, nella sezione WeTheFun.