Dal Coordinamento nazionale degli EPS l'allarme sul sistema sportivo italiano

Con un documento firmato da dodici sigle su 14, il Coordinamento nazionale degli EPS lancia un monito di fondamentale importanza per la stabilità e la credibilità dell’intero sistema sportivo italiano. La richiesta avanzata al CONI e agli organi preposti è quella di dare seguito immediato all’attesa composizione del regolamento attuativo del Registro delle sanzioni disciplinari dell’Ordinamento Sportivo. L’istanza, che riveste un carattere di urgenza, trae origine dal recente caso, sul quale gli Enti hanno espresso preoccupazione, della nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute di un soggetto recentemente radiato da un Ente di Promozione Sportiva (ASI) per gravi violazioni del codice etico e successivamente ricollocatosi come Direttore Generale in un altro Ente (Libertas).