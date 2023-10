Olimpiadi Cortina, Cirio: "Ipotesi Torino spero sia ancora in corsa"

Il presidente della Regione Piemonte , Alberto Cirio , è intervenuto sul caso della pista da bob. Nel pomeriggio Cirio stesso avrà un colloquio telefonico con il ministro dello Sport Andrea Abodi riguardo al dossier aggiornato a causa del Covid e delle guerre. Cirio ha dichiarato: "E' evidente che se una parte delle Olimpiadi italiane dovesse svolgersi in un impianto all'estero sarebbe una sconfitta per tutta l'Italia. Il nostro dossier è stato attualizzato, perché era precedente al Covid e alle guerre, a un valore che si aggira sui 30-35 milioni di euro. Mi auguro che questa ipotesi possa continuare a essere sul campo".

Le parole di Cirio su Malagò

Sulle parole di Malagò, Cirio ha espresso il suo pensiero: "Ho letto le dichiarazioni del presidente Malagò e le sto verificando: sono in contatto con il ministro Abodi e al termine del Consiglio dei ministri ho un appuntamento telefonico con lui per avere qualche notizia in più".