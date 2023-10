Fiorello a Malagò: "Le piste da bob per le Olimpiadi in Italia"

TORINO - Fiorello ha parlato nuovamente di sport nel corso del suo 'Aspettando Viva Rai2', in diretta su Instagram in attesa del ritorno in tv del 6 novembre. Lo showman siciliano ha toccato il tema delle Olimpiadi di Milano-Cortina e la possibilità che la pista di bob venga costruita in Svizzera: «A parte che la rincorsa sarebbe lunghissima - ironizza Fiorello -, ma se sono in Italia... Malagò, anzi MalaBob, che sei il presidente del Coni: fate la pista da bob in Italia. Ma pure a Montemario, a Milano Montagnola, a Roma che c'è via Cortina d'Ampezzo... le gare devono essere in Italia».