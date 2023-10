MILANO - Domenica 22 ottobre, dalle 12, presso il negozio Sky di Milano Buenos Aires 22, due dei volti della Casa dello Sport di Sky, Federica Masolin e Mario Giunta, saranno sul posto per incontrare clienti e appassionati. La conduttrice della UEFA Champions League e il conduttore e giornalista di Sky Sport concederanno foto, autografi e saranno disponibili per parlare di calcio e non solo presso il negozio Sky.