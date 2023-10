Primati Sportivi, i campioni si raccontano: da Agostini a Panatta

TORINO - Sono primatisti, detentori di record e grandi campioni olimpici. Apnea, kayak, maratona, tennis, golf e pallavolo. Ma non solo: tra di loro ci sono il pilota più titolato nella storia del motomondiale e l’esploratore che, tra gennaio e febbraio del 2020, ha percorso 1100km a piedi nel “Quarto Vuoto”. Atleti e sportivi italiani conosciuti in tutto il mondo per le loro imprese che saranno protagonisti della serie podcast PRIMATI SPORTIVI: 10 puntate, una in uscita ogni giovedì, prodotte da Dr Podcast. Nomi del calibro di Umberto Pelizzari , Giacomo Agostini , Antonio Rossi , Alex Tucci , Max Calderan , Adriano Panatta , Matteo Manassero , Flippo Tortu e altri pronti a raccontarsi ai microfoni di Michele Damiani , Federico Rago , Luca Pappaianni : l’obiettivo dei tre giornalisti è quello di far emergere il lato umano del campione e, tra aneddoti, curiosità e ricordi dal passato, ricostruire insieme a lui la sua storia e i suoi successi.

A piedi e in canoa con Calderon e Rossi

Ci sarà modo, per esempio, di volare lontano con l’esploratore estremo Max Calderan (nella 1ª puntata), in Oriente, pronti per ripercorrere a piedi insieme a lui i 1100 km di sabbia del deserto del Rub’ al-Khali, il cosiddetto Quarto Vuoto, il deserto sabbioso più grande del mondo, percorso mai fatto prima dall’uomo e che oggi ha preso il nome di Calderan Line in suo onore. Di rispondere con Antonio Rossi (nella 2ª puntata), che dopo la brillante carriera sportiva è stato Assessore allo Sport e Politiche per i Giovani della Regione Lombardia ed è attualmente Sottosegretario ai Grandi eventi sportivi della Regione Lombardia, alla domanda “è più difficile vincere un oro alle olimpiadi o organizzarle?” - spoiler: Rossi ha svelato che è più difficile organizzarle - e di scoprire con Umberto Pelizzari (nella 3^ puntata) di come sia diventato un appassionato di apnea ricordando di quando, a 4 anni, aveva paura della doccia e la mamma l’ha iscritto a nuoto.

Da Tucci a Tortu, quanti protagonisti

La chiacchierata con Alex Tucci (nella 4ª puntata) sarà l’occasione di scoprire cosa si prova a indossare la maglia azzurra e quali sono i ricordi che il maratoneta ricollega a quel momento, specialmente l’ultimo giro in cui stava per completare il suo 230° km, mentre quella con Giacomo Agostini (nella 5ª puntata) offrirà uno spunto di riflessione sul tema della morte, scoglio emotivo che lui, durante gli anni in cui gareggiava, ha sempre superato grazie alla passione e al pensiero “questo non potrà mai succedere a me”. Le altre cinque puntate della serie, che avranno per protagonisti Adriano Panatta, Matteo Manassero, Filippo Tortu e altri nomi che saranno presto svelati, sono attualmente in fase di registrazione.