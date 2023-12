Medicina e Scienza dello Sport: a UniCamillus i campioni mondiali

Il legame tra medicina e sport è cruciale per una duplice necessità: da un lato la medicina permette agli atleti di massimizzare il loro potenziale, riducendo il rischio di infortuni e migliorando l’efficacia dei programmi di allenamento; dall’altro lato, la pratica sportiva contribuisce in modo determinante al benessere generale. Questo sarà il focus Martedì 12 dicembre, alle ore 14.30, nella terza conferenza del ciclo di seminari “Orizzonti della Medicina”, che vedrà alternarsi esperti e professionisti nelle varie declinazioni dell’healthcare. Il terzo appuntamento, dal titolo “Medicina e Scienza dello Sport”, crea così un circolo virtuoso alimentato dal link indissolubile tra performance sportiva e tutela della salute. L’evento si terrà presso la sede di Roma di UniCamillus, in via di Sant’Alessandro 30. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione.

Volandri, Pietrangeli, Bussi e Masala: ecco gli ospiti

Per esprimere questo concetto, tra i partecipanti alla tavola rotonda vi saranno campioni mondiali in vari settori sportivi, che hanno portato l’Italia ad ottenere prestigio e gloria a livello internazionale: Vittoria Bussi, ciclista detentrice del Record Mondiale dell’ora femminile in pista; Daniele Masala, campione mondiale ed olimpico di Penthatlon; Nicola Pietrangeli, Ambasciatore italiano del tennis nel mondo, ex campione italiano e mondiale, Capitano dell’Italia in Coppa Davis e Presidente onorario di “Tennis & Friends – Salute e Sport”; Filippo Volandri, ex campione italiano di tennis di Coppa Davis 2023. Al dibattito parteciperà anche il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, e sarà moderato da Alberto Rimedio, telecronista RAI Sport per la Nazionale Calcio. L’incontro avrà luogo dopo i saluti introduttivi di Gianni Profita, Rettore UniCamillus, di Beniamino Quintieri, Presidente dell’Istituto di Credito Sportivo, e di Donatella Padua, Docente di Sociologia UniCamillus e Delegata alla Terza Missione. Per maggiori informazioni, scrivere a ufficiostampa@unicamillus.org