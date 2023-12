DAO, la famiglia olimpica degli atleti e gli auguri di Buon Natale

Se c’è un momento dell’anno in cui possiamo concederci un cliché (ma di quelli belli) è il Natale, perché prima di festeggiarlo in famiglia, s’accende e si nutre di famiglie allargate. DAO è una famiglia olimpica di atleti che sono amici, s’ispirano e si fanno gli Auguri alla vigilia di un anno per loro speciale: l’anno dei Giochi di Parigi 2024, la stagione dell’amore sportivo. Con Paola Egonu, Rossella Fiamingo, Alessia Maurelli, Thomas Ceccon, Simone Giannelli; i campioni olimpici Gregorio Paltrinieri, Daniele Garozzo, Caterina Banti ed Elia Viviani e gli iridati del fioretto Alice Volpi e Tommaso Marini; gli astri nascenti di Mattia Furlani, Elena Micheli, Laura Rogora e Antilai Sandrini… E ancora Linda Cerruti, Letizia Paternoster, Elena Pietrini e le madrine dello sport italiano Arianna Fontana, Tania Cagnotto e Flavia Pennetta… Da DAO a tutti voi Auguri Sportivi di Festoso Natale e Felice Anno Olimpico.