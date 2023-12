La grande boxe a Riad: c'è Joshua vs Wallin su Dazn

TORINO - Grande l’attesa per "Day of Reckoning”, storica serata di combattimento della Riyadh Season che andrà in onda su DAZN domani 23 dicembre a partire dalle ore 17. Alla vigilia dello dell’incontro fra titani che scalderà l’Arena di Riyadh dalle ore 17:00, la piattaforma leader nell’intrattenimento sportivo trasmetterà in diretta l’emozionante Cerimonia del Peso dei contendenti al titolo, faccia a faccia prima di salire sul ring.