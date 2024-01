Università Roma Tor Vergata: Master Marketing e Management dello Sport

ROMA - Al via ufficialmente i colloqui di selezione per accedere al Master Universitario in Marketing e Management dello Sport a.a. 2023 -2024 dell’Università di Roma Tor Vergata diretto dalla professoressa Simonetta Pattuglia e presieduto dal prof. Sergio Cherubini che giungerà così alla sua 22ª edizione. I prossimi appuntamenti per i colloqui saranno il 24 gennaio ore 15.00, il 23 febbraio ore 10.00 e il 21 marzo alle ore 10.00. Basato sul know-how consolidato dell’Area Sport Management della Facoltà di Economia della stessa università, attiva dal 1995 con ricerche, pubblicazioni e convegni, il Master è diretto dalla Prof.ssa Simonetta Pattuglia.

«Il perdurare delle difficoltà pandemiche, ambientali e belliche rende ancor più necessaria una capacità innovativa funzionale a sviluppare la produttività del sistema sportivo allargato, tenendo conto delle nuove tipologie di domanda ma anche di una concorrenza, nazionale e internazionale, sempre più agguerrita» ha commentato il prof. Sergio Cherubini, presidente del Master. 1500 ore di attività didattica: un mix metodologico innovativo che prevede lezioni frontali, case histories, workshop, seminari, sopralluoghi didattici, lezioni da remoto, project work e tre mesi di stage con report finale o progetto operativo. Qualche esempio? I sopralluoghi presso Internazionali BNL di Tennis, Stadio Olimpico, Foro Italico, Figc o le ricerche su Campionati mondiali di calcio, Tour de France, Cristiano Ronaldo e il marketing degli atleti, Roland Garros, Gran Premio Automobilistico d’Italia, Coppa Sei Nazioni di Rugby, Coppa America di Vela, Ryder Cup di Golf.

«I nuovi strumenti della comunicazione e del marketing digitale hanno aperto nuovi scenari e nuove opportunità per la sports industry, ed il Master - a maggior ragione in questo periodo critico non ancora pienamente post pandemico - è in linea con le nuove tendenze per rispondere alla richiesta del mercato del lavoro di nuove figure professionali» ha dichiarato la prof.ssa Simonetta Pattuglia, Direttore del Master. Il Master Universitario in Marketing e Management dello Sport si propone di formare i prossimi dirigenti del sistema sportivo allargato, in grado di affrontare con successo le sfide del terzo millennio e rispondere adeguatamente alle esigenze dirigenziali e manageriali poste dalle moderne organizzazioni sportive e dalle imprese ad esse collegate.

I possibili iscritti sono operatori in Organizzazioni sportive o società ad esse collegate, in possesso di titolo di laurea e neo-laureati che intendono specializzare il loro corso di studi sulle problematiche economico-gestionali, in specie di marketing e comunicazione, associate allo sport, aggiornando o completando la propria preparazione anche con riferimento agli sviluppi tecnologici e internazionali che caratterizzano sempre più la “Sports Industry”. Introduzione al management dello sport, progettazione e gestione degli impianti eventi ed heritage sportivi, Marketing e sponsorizzazioni sportive, internazionalizzazione e tecnologie, aziendalizzazione delle organizzazioni sportive, comunicazione e media sportivi, strategie e organizzazione: questi sono solo alcuni dei moduli che verranno affrontati dagli studenti insieme ai docenti e ai professionisti con cui avranno modo di confrontarsi durante il percorso.

Le pospettive del Master

A oggi le opportunità occupazionali legate al settore sportivo ed al suo indotto coinvolgono un numero elevato di aziende e istituzioni e, proprio grazie al titolo di Master Universitario di I° livello (con 60 crediti formativi) riconosciuto anche dalla Pubblica Amministrazione, gli studenti possono trovare occupazione in realtà come Federazioni, Leghe, associazioni e società sportive; Società di gestione di impianti e centri sportivi; Agenzie di marketing e pubblicità; Agenzie e società di organizzazione di eventi; Società di consulenza operanti in campo sportivo; Agenzie ed istituzioni operanti nel campo della formazione sportiva; Imprese radio-televisive; Redazioni di giornali e prodotti editoriali multimediali; Aziende che sponsorizzano lo sport; produttori di beni e servizi sportivi; Associazioni territoriali o settoriali di impresa; Imprese di servizi turistico-sportivi.