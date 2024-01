Wellness Tower e Fitness Mirror: benvenuti nel futuro

A tu per tu con Alessandro Tarricone, chinesiologo e CEO & Founder We Want More Srl: "Portiamo in Italia i dispositivi con cui cambierà tutto"

24 . 01 . 2024 13:00 3 min

12 Successiva Benvenuti nel Futuro del Fitness e dello sport con la Wellness Tower e il Fitness Mirror. A presentarci questi dispositivi innovativi è Alessandro Tarricone, chinesiologo e CEO & Founder We Want More Srl, che insieme con Gianluca Tordi, ingegnere bio-medico e CEO & Founder TSQ Global Srl. hanno ottenuto l’esclusività per la distribuzione in Italia. Ma di che si tratta? La Wellness Tower e’ un analizzatore corporeo intelligente che effettua una valutazione funzionale completa. Questo dispositivo all-in-one utilizza la tecnologia IoT con Bluetooth, aprendo le porte a una serie di test rivoluzionari che vanno oltre la semplice composizione corporea. Nel dettaglio: 1. Composizione Corporea Avanzata: Wellness Tower va oltre la misurazione del peso, offrendo una valutazione dettagliata della composizione corporea, inclusi i livelli di massa grassa e magra, in più ti misura le circonferenze corporee in automatico e ti dà il peso ideale e come raggiungerlo. 2. Postura in 3D e Equilibrio: Unica nel suo genere, questa tecnologia offre una valutazione approfondita della postura in 3D e dell'equilibrio, fornendo un quadro completo delle performance fisiche. 3. Test di Pressione Arteriosa e Saturazione Ossigeno: Wellness Tower non trascura la salute cardiovascolare, offrendo test di pressione arteriosa,saturazione ossigeno, contribuendo così a monitorare l'aspetto vitale della salute. 4. Reattività e Agilità: Con test specifici per valutare la reattività e l'agilità, Wellness Tower fornisce dati cruciali per ottimizzare l'efficienza del movimento e migliorare le prestazioni atletiche. 5. Test Visivo: Attraverso test visivi avanzati, il dispositivo valuta la prontezza visiva, fornendo informazioni preziose per atleti e professionisti che richiedono una precisione visiva. 6. Capacità Polmonare e Frequenza Cardiaca: Misurazioni precise della capacità polmonare totale e delle frequenze cardiache massime e allenanti, fornendo un quadro completo delle prestazioni cardiorespiratorie. 7. Personalizzazione e Follow-Up: La chiave dell'innovazione sta nella personalizzazione. Grazie a questo dispositivo, società sportive, palestre e centri nutrizionali possono eseguire uno screening funzionale per adattare programmi di allenamento e nutrizione in base ai risultati. Il follow-up diventa intuitivo attraverso il dettagliato report accessibile tramite QR code. Con questa vasta gamma di test, Wellness Tower offre un approccio completo e personalizzato alla salute e al fitness, rendendolo un alleato ineguagliabile per atleti e appassionati di fitness. "Un qualcosa che darà la possibilità di migliorare in maniera sostanziale allenamenti e risultati e benessere della persona", spiega Tarricone. © RIPRODUZIONE RISERVATA 12 Successiva Da non perdere Tutte le news di Altri Sport

