Milano Cortina 2026, lo show delle Olimpiadi: ecco le mascotte e gli spettatori in pista

La corsa ai biglietti per vivere in tribuna il ritorno delle Olimpiadi in Italia dopo vent’anni? Superata. A Milano Cortina 2026 (e non solo) si potrà davvero dire: “Io c’ero”. Sarà un’Esperienza, la svolta segnata nel mondo dei cinque cerchi con l’entrata in campo di On Location , il provider mondiale di hospitality che per la bellezza di 1,3 miliardi di dollari ha firmato un accordo col Cio per l’acquisto del 30% della biglietteria dei prossimi tre Giochi: Parigi 2024 ormai alle porte, Milano Cortina 2026 appunto e Los Angeles 2028.

Esperienze come il Superbowl

L’intenzione è quella di trasformare la visione delle gare in “experience” coinvolgenti e uniche sulla scia di quanto già fatto in America al Super Bowl, alle Final Four dell’Ncaa (il basket universitario) nonché alla Fashion Week di New York, ma anche alle Ryder Cup di golf. On Location ha già aperto i suoi uffici a Milano per allestire i pacchetti certificati “Premium”, ovvero da Vip con trasporti privati per raggiungere stadi e piste di gara, pranzi e cene preparate da chef rinomati, pernottamento in hotel esclusivi e soprattutto incontri con campioni olimpici e paralimpici e l’accesso in posizioni privilegiate. L’idea è di trasportare sulla neve e sul ghiaccio quanto fatto al Super Bowl (domenica si gioca a Miami tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers), fino a permettere a un ristrettissimo gruppo di fortunati (e che possono permetterselo) di entrare in campo prima e dopo la partita, godendo i festeggiamenti insieme ai vincitori. La prima volta è stata nel 2021 a Tampa con Tom Brady... Così a Cortina per la discesa di Sofia Goggia ci sarà un palco a bordo pista all’altezza del salto. E qualcuno potrebbe godersi una serata con Sylvester Stallone che racconta come ha giurato “Cliffhanger” su quelle Dolomiti. Al biathlon di Anterselva si potrà assistere alle gare nella fossa del poligono. Per non parlare di come si vivrà da protagonisti la cerimonia d’apertura a San Siro e chiusura all’Arena di Verona. Non solo idee e progetti. C’è già molto nero su bianco, anche perché oltre ad aver acquistato il 30% della biglietteria, sono già partite le prenotazioni delle stanze di hotel e un’organizzazione che sposta il concetto di “visione”.

"Nuove e uniche occasioni di ospitalità"

«Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono di per sé un evento globale, sportivo e culturale - spiega l’amministratore delegato della filiale italiana Emilio Pozzi, alla sua decima esperienza olimpica - e On Location è entusiasta di valorizzare ancora di più le bellezze e le risorse di questi magnifici luoghi dove si svolgeranno i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Il pubblico italiano e internazionale è pronto ad abbracciare queste nuove e uniche esperienze di ospitalità, che saranno presentate per la prima volta alle venue. Non vediamo l’ora di svelarle nel prossimo futuro». Non sarà per tutti, perché i clienti che si sono già fatti avanti (anche con richieste bizzarre) sono facoltosi e vengono da Stati Uniti e Giappone, ma i pacchetti terranno conto della dimensione delle... tasche. D’altronde il mondo è quello (dei pochi) che vogliono andare nello spazio. Perché non crearlo sulla neve e sul ghiaccio?