Un Superbowl stile Sanremo. E si gioca pure!

Una settimana così fitta di tormentoni, polemiche artificiali, spettatori occasionali che esprimono giudizi e pronostici per poi scomparire per il resto dell’anno, cariatidi riesumate dall’oblio da far sembrare la sfida finale quasi più una liberazione che una gioia. Sembra il Festival di Sanremo ma è il Super Bowl , edizione numero 58 , o meglio LVIII nei numeri romani amati dagli americani perché solenni e pomposi, salvo poi dover spiegare, nel febbraio del 2006, che Super Bowl XL non era una partita extra-large ma, semplicemente, il numero 40.

Superbowl, San Francisco cerca il riscatto contro Kansas City

Questa notte, a Las Vegas, Kansas City Chiefs contro San Francisco 49ers, rivincita dell’analoga finale di quattro anni fa, vinta dai primi, in rimonta, per 31-20. Come ogni volta, ma stavolta di più, il percorso di avvicinamento è stato tormento, anzi tormentone, ed estasi. Il legame tra il tight end dei Chiefs Travis Kelce e la superstar dello spettacolo Taylor Swift, l’ascesa sorprendente del quarterback dei 49ers Brock Purdy, la magnificenza pacchiana della metropoli del Nevada che si crogiola al sole (ma nei primi giorni della settimana ha piovuto) e sogghigna pensando a quanto sia facile scordarsi del passato: fino a una ventina di anni fa le leghe professionistiche americane non volevano nemmeno sentir parlare di Las Vegas, per la cattiva fama e le scommesse sportive, poi poco alla volta il vento è cambiato, ad esempio quando in altri stati sono state le legalizzate le puntate sugli sport e alcune di quelle medesime leghe hanno preso partecipazioni azionarie in società di fantafootball evolute, più vicine alla scommessa che al gioco.

Al Khelaifi e il futuro della Champions: "Cerimonia di apertura stile Superbowl"

Superbowl, i vip presenti

E ora, 20 anni esatti dopo che il celeberrimo sindaco Oscar Goodman si presentò all’importantissima assemblea invernale della MLB accompagnato da ballerine non molto vestite e da un sosia di Elvis, convincendo i dirigenti ad organizzare proprio nella sua città l’edizione 2008, a Las Vegas ci sono una squadra NFL, una NHL, una WNBA (queste ultime, campioni in carica), molto probabilmente dal 2028 una MLB e forse una NBA, e il Super Bowl è la consacrazione di tutto questo, ora che il sindaco fa tuttora Goodman di cognome ma Carolyn di nome, e si tratta della moglie, 84enne, di Oscar.

Il bello è che il Super Bowl di per sé è così esagerato da non poter essere particolarmente influenzato dalla città, per decenni simbolo del cattivo gusto e del divertimento a basso tasso qualitativo, unito peraltro a spettacoli di superstar internazionali per chi se li poteva permettere: è però vero che agli innumerevoli eventi collaterali è già stato visto in settimana un numero di vip addirittura superiore al solito, compreso il Principe Harry, comparso sul palco della cerimonia di premiazione dei migliori giocatori della stagione, dopo essersi smarcato per un attimo dalla marcatura della consorte Meghan, un exploit al quale aspirano stanotte giocatori come Deeb Samuel, Brandon Aiyuk, Christian McCaffrey per i 49ers, Rashee Rice, Marquez Valdes-Scalting e il succitato Kelce per i Chiefs. A lanciare loro il pallone un fenomeno e un aspirante tale, Pat Mahomes e Brock Purdy. Già due Super Bowl vinti, a 28 anni, per il primo, quarterback con una facilità di gioco che fin dall’inizio lo ha reso una versione NFL di Stephen Curry, mentre Purdy, solo 20 mesi fa, veniva valutato come 262° miglior talento disponibile nel draft, ovvero ultimo: ma nel giro di pochi mesi, complici infortuni dei due colleghi davanti a lui nelle gerarchie, divenne titolare e ora è improbabilmente al Super Bowl, lui che con la sua dichiarata fede cristiana e un’aria da bravo ragazzo a Las Vegas sembrerebbe più adatto a stare ad un angolo di strada con un cartello che invita a sposare Dio e divorziare dal vizio, come ce ne sono da decenni in città e, ogni anno, anche nei pressi dello stadio che ospita il Super Bowl. Tra le varie statistiche sulla partita è sempre mancata, chissà perché, quella sulla percentuale di convertiti tra chi su quei cartelli ha gettato lo sguardo. Ma forse è meglio così.