Vittozzi campionessa del mondo di biathlon: oro storico nell'individuale

Al quattordicesimo posto si è classificata una Dorothea Wierer che ha lottato con grinta , nonostante due colpi falliti, mentre Samuela Comola si è piazzata ventiduesima con un errore e Rebecca Passler 74ª con cinque errori . Mercoledì 14 febbraio è in programma l’individuale maschile, per l’Italia saranno al via alle ore 17.20 Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz ed Elia Zeni.

Le parole di Lisa Vittozzi

"È fantastico, non so cosa dire. È stata la mia gara perfetta, la migliore al posto giusto al momento giusto. Sono orgogliosa di me, sono riuscita a gestire le cose nel modo giusto. È fantastico, due anni fa non ci avrei creduto. Ho avuto delle difficoltà in passato. Ma ora sono in cima al mondo. E ora posso gustarmi questo momento incredibile". Così a Raisport l'azzurra del biathon, Lisa Vittozzi, dopo l'impresa ai Mondiali di Nove Mesto.