Wrestling, super show a Firenze con "Giorno del Giudizio"

FIRENZE - Che spettacolo a Firenze con il Giorno del Giudizio 2024, lo show che la SIW Superior Italian Wrestling ha presentato il 3 Marzo 2024 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. L'evento ha confermato le attese, diventando subito una pietra miliare per il wrestling Italiano, con un'incredibile attendance di 1043 persone che hanno riempito il teatro. Un segnale davvero molto importante per l'intero movimento di questo sport-entertainment e che ha mostrato la passione che c'è per questa disciplina anche nel nostro Paese, specialmente in un momento storico in cui le principali compagnie statunitensi (come la World Wrestling Entertainment) si stanno espandendo verso l'Europa. Il coinvolgimento del pubblico proprio sul modello americano rappresenta uno spot ideale per il wrestling italiano, così come la qualità della card e degli incontri, cui ha preso parte anche Akira (famosissimo in Giappone) e che nel main event ha offerto la sfida senza esclusione di colpi tra l'inglese Steve Valentino e Capitan Fintus, norme d'arte di Maurizio Merluzzo, famoso youtuber e doppiatore italiano (tra gli altri di Elvis e Shazam).