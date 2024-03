Sport e Salute rinnova bando “Un passo contro la violenza”. L'11 marzo il convegno “Cambiamo le regole"

Un incontro sull’empowerment femminile nello sport per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza contro le donne, fornendo allo stesso tempo strumenti pratici e supporto alle vittime di abusi. È in programma lunedì 11 marzo alle 15:00, presso lo store Decathlon di Tor Vergata a Roma, sulla scia delle iniziative per la Festa della Donna, la tavola rotonda “Cambiamo le regole” che avrà come focus lo sport, i suoi valori e la promozione del cambiamento culturale per arginare la violenza di genere. Il convengo è organizzato da Differenza Donna, associazione leader in questo campo e gestore del numero verde antiviolenza e stalking 1522, che si è aggiudicata il bando promosso e finanziato per 15mila euro da Sport e Salute, “Un passo contro la violenza”. Un’iniziativa che si rinnova dal 2022, annunciata simbolicamente ogni 25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, e destinata alle associazioni senza scopo di lucro e alle onlus che operano nel terzo settore, rappresentando un’opportunità di riscatto, inclusione e recupero della fiducia per le vittime di violenza.