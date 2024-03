La nazionale italiana di Boccia Paralimpica sarà impegnata in Portogallo, al World Boccia Paralympic Qualifier Tournament di Coimbra, dal 22 al 28 marzo 2024. Agli ordini del ct Loreno Targa e del capodelegazione, nonché Consigliere Federale Orietta Calonego, in gara gli atleti Mirco Garavaglia e Giulia Marchisio, nella categoria coppia BC3. Con loro gli assistenti Martino Miorelli, Umberto Garavaglia, Roberto Marchisio e Rosaria Caviglia. Alla kermesse portoghese (categoria BC3), valida per staccare l’ultimo pass disponibile per accedere alle Paralimpiadi di Parigi 2024, in gara una ventina di atleti in rappresentanza di dieci Paesi (Italia, Portogallo, Grecia, Polonia, Colombia, Giappone, Perù, Singapore, Svezia e Gran Bretagna).

“In meno di sei anni abbiamo la possibilità di partecipare alle Paralimpiadi di Parigi 2024 ed è già un grande successo” ha dichiarato il numero uno della Federbocce, Marco Giunio De Sanctis – “Per tale ambizioso traguardo abbiamo messo a disposizione tutti i mezzi necessari per far crescere i nostri atleti dal punto di vista tecnico e renderli più forti a livello internazionale. Infatti, al Centro Tecnico Federale di Bergamo, abbiamo dato ai praticanti della Boccia una nuova area di gioco”. “Lo scorso anno – ha proseguito De Sanctis - abbiamo ottenuti buoni risultati per incrementare il punteggio per il ranking internazionale, ma non è stato sufficiente. Adesso non possiamo più sbagliare. Quella portoghese è l’ultima occasione per staccare il pass di qualificazione a Parigi 2024: servirà ambizione, cambio di mentalità e sano agonismo, ma soprattutto gli azzurri dovranno necessariamente ottenere le prime tre posizioni nella prova a coppia riservata alla categoria BC3. Non è escluso, anche se si tratta di una possibilità remota, che possano ripescare il nostro azzurro Mirco Garavaglia nella prova individuale. Intanto, rivolgo il mio sincero in bocca al lupo a tutti”.

“Non è solo un'ulteriore chance che viene data a caso, ma è frutto di una attenta e giusta valutazione: questa nostra coppia mista ha lavorato bene, con la giusta motivazione e con affiatamento, dimostrando di essere all'altezza del ruolo, e della responsabilità che si meritano di portare anche in questo importante evento” ha dichiarato il capodelegazione Orietta Calonego. “Sono orgogliosa di essere stata il loro capo delegazione in entrambi gli eventi precedenti che li ha incoronati vincitori: Olanda e Creta e di esserlo anche per la prossima trasferta a Coimbra. Ringrazio il nostro Presidente De Sanctis per avermi affidato questo prestigioso incarico. Ringrazio tutti i miei colleghi del Consiglio Federale per il loro prezioso supporto. Non sarà facile ma penso che con la supervisione del ct Loreno Targa, e gli assistenti di rampa (determinante il loro lavoro) tutta la nostra volontà e determinazione per portare a casa questa sfida c'è e ce la metteremo tutta! senza risparmiare niente a nessuno. Riuscire a portare la FIB con i miei ragazzi alle Paralimpiadi di Parigi sarebbe un sogno”.

“L’amissione della coppia BC3 alla competizione per la qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi, oltre a essere una eccellente opportunità, dimostra il grande lavoro svolto in questi anni da tutto lo staff paralimpico (Commissari Tecnici, allenatori, atleti, assistenti, famigliari)” ha invece affermato il ct Loreno Targa. “In qualità di tecnico eredito una situazione eccellentemente impostata. La stessa motivazione con cui la Federazione Internazionale “WorldBoccia” giustifica la sua scelta di ammettere in questa importante competizione la coppia italiana, e non altre più blasonate, dà credito a questo importante lavoro svolto. Con il pool tecnico continuiamo la programmazione di incontri finalizzati ad affinare la preparazione della coppia Garavaglia Mirco – Marchisio Giulia designata a compiere un’impresa sulla carta decisamente difficile. In questi incontri la coppia Visconti – Zendron sta collaborando attivamente per rafforzare preparazione e sicurezza nei compagni che certamente sentono la spinta e l’incitamento di tutto il mondo “BOCCIA” italiano che rappresentano. Siamo tutti consci che l’impresa è particolarmente difficile e non scontata, ma da parte di tutti ci sarà certamente il massimo impegno”.

Alla vigilia del World Boccia Paralympic Qualifier Tournament di Coimbra, Garavaglia e Marchisio, nella classifica internazionale della categoria BC3, sono rispettivamente 14° con 51.2 punti e 32° con 13.8 punti (Classifica aggiornata al 26 febbraio 2024).