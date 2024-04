Nuoto: Federica Pellegrini torna a bordo vasca alla Bocconi

«Lo sport e il nuoto sono da sempre punti fondamentali della mia vita e della mia quotidianità - afferma Federica lanciando l'evento -. Dopo tanti anni trascorsi a fare tutto il necessario per competere al livello più alto, oggi è facile immedesimarmi in questi ragazzi, che sono il presente e il futuro del nostro movimento. E devo dire che poter inserire eventi come l’International Alpha Cup nel calendario, in una stagione importante come quella olimpica e in un contesto di assoluta eccellenza tecnica e logistica, può dare a tutti loro un’occasione in più per prepararsi al meglio, e a tutti noi un assist per continuare a promuovere la disciplina che amiamo di più».

Con la Pellegrini, in veste di padrino ci sarà l'ex compagno di Nazionale e successi Massimiliano Rosolino. Nel frattempo gli organizzatori hanno svelòato i primi nomi di interesse nazionale che stanno preparago i Giochi estivi: Sara Franceschi, Alberto Razzetti, Matteo Restivo e Alessandro Ragaini .