La Jiu Jitsu Expo - promoting Jiu Jitsu culture, nasce in Italia nel 2022, in occasione della 10a edizione dell'Italian BJJ Open, il Campionato Ufficiale Italiano di Jiu Jitsu Brasiliano FIJLKAM - UIJJ. La Jiu Jitsu Expo è il luogo in cui la comunità del BJJ si incontra per creare una rete e costruire relazioni. Unico evento del suo genere in Italia dove i protagonisti non sono solo concorrenti, cinture nere e campioni, ma tutti gli atleti, studenti, appassionati, amici e brand legati al BJJ, oltre a tutti gli interessati al mondo dello sport e fieristico in generale. La Jiu Jitsu Expo rappresenta il modo per promuovere una vera comunità italiana del BJJ con la sua cultura; offre opportunità commerciali uniche e senza precedenti anche per brand internazionali.