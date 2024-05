IEA, presentato a Nairobi l’Energy Efficiency Policy Toolkit 2024

Intervenire sull'aumento dell'efficienza energetica per estenderlo anche al settore dello sport, come previsto dall'Agenda 2030. È il monito ribadito dal sottosegretario al Ministero dell’Ambiente italiano Claudio Barbaro alla nona Conferenza dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) tenutasi per la prima volta nel continente africano, precisamente a Nairobi, in Kenya. All'evento hanno partecipato tra gli altri il direttore esecutivo dell’IEA Fatih Birol e i ministri kenioti dello Sport e dell'Energia Ababu Namwambail e Davis Chirchir. La Conferenza è stata inoltre l'occasione per presentare linee guida e strategie funzionali al raddoppio dell'efficienza energetica anche in ambito sportivo.