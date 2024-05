Torna la “Epica Camonica”

Il programma

La sesta edizione è in programma sabato: quel giorno, decine di appassionati della bicicletta si ritroveranno come ormai da (piacevole) tradizione a Ponte di Legno in Val Sozzine, punto di partenza di una traversata lunga novantuno chilometri che li condurrà fino a Pisogne, sul Lago d’Iseo. Qui, al termine dell’iniziativa, è prevista una grande festa con ristoro e birra artigianale. Non è una gara, non ci sono in palio trofei o medaglie, non è una corsa contro il tempo. Gli altri partecipanti non sono avversari da battere, ma compagni con cui condividere una passione e vivere un’esperienza all’insegna dell’allegria e del divertimento. E per rafforzare ancora di più questo spirito, lungo il tragitto (a Capo di Ponte), è previsto un pranzo che darà ai ciclisti la carica per affrontare il secondo segmento della pedalata (aperta anche alle e-bike). Una delle novità di questa edizione è il “Venerdì epico”: un aperitivo in programma il giorno prima dell’evento al Caffè Roma in piazza a Ponte di Legno, pensato per respirare da subito l’atmosfera festosa della “Epica Camonica”. Inoltre, è previsto un servizio bus (provvisto di carrello bici) per chi si trova in bassa valle e deve raggiungere Ponte di Legno: sarà attivo il pomeriggio del venerdì (alle 16.30), la mattina del sabato (alle 6.45, passando anche da Rogno e Esine) e il pomeriggio (alle 18.30, una volta conclusa la pedalata, per garantire il rientro ai biker dell’alta Valle Camonica).