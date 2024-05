Sci: Brignone batte già il tempo tra surf e allenamenti

TORINO - Federica Brignone lancia dal mare il suo prossimo inverno, prima delle ultime due stagioni davvero full di una carriere già monumentale. Coppa del Mondo, Mondiali 2025 a Saalbach, Olimpiadi 2026 in casa sull’Olympia delle Tofane di Cortina. Dopo una vacanza nelle Filippine con l’amato surf al centro delle sue giornate, la campionessa valdostana ha ripreso la preparazione atletica in Sardegna , la sua seconda casa, e oggi ha fatto un blitz a Rapallo per premiare le migliori starup e scaleup italiane scelte da Talentis , il progetto dei Giovani Imprenditori di Confindustria dedicato alle nuove realtà imprenditoriali.

Federica è intervenuta al Convegno dei giovani industriali come testimonia di Norqain, il brand orologiero svizzero a conduzione familiare e indipendente con il quale condivide la sostenibilità («utilizzare materiali riciclati, per me che da anni sensibilizzo sui temi ambientali con il mio progetto Traiettorie Liquide è fondamentale»), portando la sua esperienza di donna e atleta con uno stile di vita orientato al successo. Che va oltre i risultati.

«Quelli arrivano se ti impegni, lavori al massimo, ma soprattutto se non ti poni altri obiettivi ed aspettative se non quelle di goderti quello che fai, quello che ti piace fare» afferma Brignone prima di parlare della stagione invernale che verrà anticipata in agosto con gli allenamenti sulle nevi argentine. «I Mondiali saranno uno stimolo, ma come sempre vorrei essere performance lungo l’arco di tutta la stagione di Coppa - dice la valdostana -. Mi piacerebbe avere stimoli nuovi, come crescere nello slalom, ma non voglio perdere il focus nelle mie discipline: gigante e superG, più la discesa se starò bene fisicamente come l’anso scorso. Avversarie? La più temibile è me stessa. Se non sei sereno e in fiducia in risultati non arrivano».