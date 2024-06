Allena e Zeccola, i kickboxer piemontesi in gara ad Oktagon Tsunami Roma

Entrambi questi kickboxer piemontesi arrivano dalle selezioni di Rimini. Quest’anno RiminiWellness (l’evento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato a fitness, sport e benessere in movimento) ha ospitato, infatti, per la prima volta nella sua storia, i quarti e le semifinali di “Superfighter”, popolare torneo di kickboxing ideato ed organizzato da Leone 1947 (brand storico e leader incontrastato in Italia nella vendita di articoli per gli sport da combattimento). Un’opportunità unica per sei atleti (tutti di gran livello tecnico e con proiezione di crescita non solo nazionale), per mettersi in mostra, di fronte ad un pubblico che ha completamente gremito i posti disponibili della Leone 1947 Arena di Rimini.



PROSSIME FINALI “SUPERFIGHTER by LEONE 1947”

OKTAGON TSUNAMI ROMA SABATO 29 GIUGNO 2024



Kickboxing Fight Code Rules Pro 70kg

Antonio Mosca [San Shou Thai - Campania] vs Riccardo Allena [Olimpo Academy - Piemonte]



Kickboxing Fight Code Rules Pro 65kg

Simone Musmeci [Fighting Club Valle D'Aosta] vs Alessandro Farina [Team Farina Sporting Center - Campania]



Kickboxing Fight Code Rules Pro 60kg

Fabio Zeccola [Fighter’s Heaven - Piemonte] vs Tommaso Spampinato [16 Corde Club - Sicilia]