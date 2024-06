“Oktagon Tsunami” torna a Roma: spettacolo senza confini

Tra i 17 match inseriti nella card di “Oktagon Tsunami Roma” (inclusi 3 di Mixed Martial Arts) ve ne sono due dal sapore retrò, che faranno sognare chi ricorda notti passate a guardare in tv, al giovedì sera, il popolare K1 Wgp. Ci riferiamo all’arrivo del team nipponico (inserito nel circuito Rizin), composto, nello specifico, da Aito Suenaga (cat. -63,5kg) e da Aito Kanda (cat. -67kg). Saranno opposti, rispettivamente, a due top fighter tricolori nei restanti due “Super Prestige Fight”: Domenico “The Stone” Lomurno, 25enne campione mondiale WKU (cat -63,5kg), del team Cifarelli di Altamura (Ba), affronterà Suenaga; Roberto “The Butcher” Oliva , campione intercontinentale Iska (cat. -67kg), da sempre legato al Clan Raini di Roma, sarà opposto a Kanda. I due rivali giapponesi non sono assolutamente da sottovalutare, perchè arrivano dall’emergente circuito Rizin, che, nella metropoli di Tokyo (da sempre “salotto buono” dei combat sports), sta rivaleggiando con il più noto “K1”. Interessante anche la sfida trasversale dei due italiani, che, negli anni passati, si sono incontrati a Evolution Fight Rosolini nella categoria di peso di Oliva (in un match vinto, da quest’ultimo, a maggioranza). Roberto Oliva , “The Butcher”, è considerato un astro nascente del firmamento della kickboxing italiana. Questo fighter, che, a solo 18 anni, si è laureato campione internazionale nella categoria -67 kg vanta al suo attivo una serie prestigiosa di titoli. Come anticipato, nel 2020, ha conquistato, a Tokyo, uno dei titoli più prestigiosi al mondo, quello intercontinentale Iska di muay thai contro il fortissimo padrone di casa, Hiroki Maeda , in un match sulle cinque riprese. Roberto Oliva, all’epoca appena maggiorenne, è stato il primo atleta tricolore a conquistare una cintura molto popolare nel Paese del Sol Levante.

Da RiminiWellness al Palazzetto dello Sport di Roma

Quest’anno RiminiWellness (l’evento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato a fitness, sport e benessere in movimento) ha ospitato, per la prima volta nella sua storia, i quarti e le semifinali di “Superfighter”, popolare torneo di kickboxing ideato ed organizzato da Leone 1947 (brand storico e leader incontrastato in Italia nella vendita di articoli per gli sport da combattimento). Ben 24 atleti professionisti, suddivisi in 3 diverse categorie di peso (–60kg, -65kg e –70kg), si sono sfidati sul ring della “Leone 1947 Arena”, dando vita a match avvincenti ad eliminazione diretta con il supporto tecnico-organizzativo di Fight1. Un’opportunità unica per sei atleti (tutti di gran livello tecnico e con proiezione di crescita non solo nazionale), per mettersi in mostra, di fronte ad un pubblico che ha completamente gremito i posti disponibili della Leone 1947 Arena. Tre fighter arrivano dal Sud Italia (due dalla Campania, uno dalla Sicilia), tre dal Nord (due dal Piemonte e uno dalla Lombardia), a conferma della vitalità del nostro movimento diffuso sull’intero territorio nazionale.

FINALI “SUPERFIGHTER by LEONE 1947”

Kickboxing Fight Code Rules Pro -70kg

Antonio Mosca [San Shou Thai – Campania] vs Riccardo Allena [Olimpo Academy – Piemonte

Kickboxing Fight Code Rules Pro -65kg

Abdo Toma [Dynamic Fighting Club - Lombardia] vs Alessandro Farina [Team Farina Sporting Center – Campania]

Kickboxing Fight Code Rules Pro -60kg

Fabio Zeccola [Fighter’s Heaven – Piemonte] vs Tommaso Spampinato [16 Corde Club – Sicilia]

La Pre card è completata, sempre nella stessa categoria (fino a 59kg), dalla sfida, tutta da seguire, tra Leonardo Caputi (ITA) e Samuel Andolina (atleta italo-maltese) e dalla sfida tutta tricolore nella categoria fino a 78 kg tra Andrea Storai e Gino Coriolano.

Il programma dell’evento è arricchito dai tre match di MMA: il serbo Alexsandar Coti affronterà il pugliese Michele Clemente (già vincitore ad Oktagon Torino nel 2023) nella categoria fino a 61,2 kg; Francesco Fornasieri è atteso invece da Samuel Donato. Un altro derby tricolore, infine, è quello che vedrà Simone Manno opposto a Tiziano Ferranti. Entrambe queste due sfide sono nella categoria di peso fino a 70,3 kg.



INIZIO GARE:

Pre card h 17:30

Lead Card h 18:10

Main Card h 19:40

Fine evento mezzanotte.