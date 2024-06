Al C Mauritius la terza edizione del C Kite Festival

Mauritius, 27 giugno 2024 - L'Oceano Indiano si colora di mille sfumature arcobaleno con le vele dei migliori kitesurfer del mondo che tornano a volare sulle onde spinti dal vento: al C Mauritius al via la terza edizione del C Kite Festival! Il resort del lifestyle brand C Resorts a Palmar, sulla costa est di Mauritius, dal 27 giugno al 1 luglio 2024, ospiterà i migliori kitesurfer internazionali e gli amanti degli sport acquatici. Energia, svago e adrenalina: un vortice di emozioni lascerà col naso all'insù coloro che decideranno di ammirare dalla spiaggia gli strabilianti volteggi tra cielo e mare dei campioni di kitesurf e senza fiato gli ospiti più avventurosi che si addentreranno tra le onde. Anche i viaggiatori alle prime armi, infatti, potranno approfittare della manifestazione per salire su una tavola e scivolare sull'Oceano Indiano seguendo le indicazioni degli istruttori. L'evento, in collaborazione con Air Mauritius e l'Autorità per la Promozione del Turismo di Mauritius (MTPA), vedrà anche quest'anno la partecipazione dell'ex campione del mondo Antoine Auriol, conduttore televisivo e reporter di bordo per la Ocean Race 2023, in veste di Ambassador del C Kite Festival. Al suo fianco una line-up di professionisti provenienti da tutto il mondo, che incanterà i visitatori con acrobazie aeree e performance mozzafiato:

Noah Nicolas - World Champion U19 2023 GKA e Spain Champion Adults 2022;

Victor Hays - Pro Kiteboarder e 12 top FS World Tour 2012;

Tom Hebert- 2 volte Vice World Champion;

Tom Court - British Champion e World Champion E-foil Racer (2023 Flite board);

Hay Katz - Campione israeliano detentore del miglior punteggio 9.0 in 1 presa;

Arthur Guillebert - kitesurfer freestyle, World Champion 2021 e due volte European Champion;

Louka Pitot - 5 volte French Champion, 2 volte Jr World Champion, World Top 6 e Ambassador di C Resorts;

Titouan Galea - 3 volte Wing foil World Champion;

Edgar Ulrich - Senior French Champion 2022, 4th Redbull King of the air e 3rd Worldwide Champion 2024.

Una vasta gamma di attività, sotto il sole prima e sotto le stelle poi, animerà il soggiorno degli ospiti del beach resort, che fonde perfettamente lo stile bohémien- chic con un design contemporaneo, per una vacanza rilassata e avventurosa allo stesso tempo. Tra le attività in programma spiccano una sessione di fitness tenuta da Emily Mouu (all'anagrafe Emily Mouskides, celebre istruttrice di yoga, personal trainer e content creator), il delizioso street food della Chef NTI (South Africa’s Culinary Icon of the year nel 2021 e autrice di libri di cucina) e il dj set di Charles B (DJ apprezzato in tutto il mondo) che farà ballare sulle note della musica dance e techno. Il C Mauritius incarna uno stile di vita attuale e propone un'idea di vacanza innovativa, tra relax e avventure. Recentemente, la struttura ha ricevuto il TripAdvisor Travelers' Choice Award 2024 come terzo nella categoria “Best All- Inclusive Hotels in the African Region”. Questo prestigioso riconoscimento consolida l'hotel lifestyle come destinazione privilegiata per coloro che desiderano godersi a pieno la vita dell'isola delle spezie. Il C Kite Festival è supportato da: Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), Air Mauritius, F- one, Eleveight, Helios, GoPro, Kreol Republic, Solara Suncare, Save a Sail, Duotone, North Kiteboarding, Airush Kiteboarding. Maggiori dettagli sul sito web e seguendo l'hashtag #CKiteFestival.