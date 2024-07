Puglia Regione Europea dello Sport 2026: presentato il logo ufficiale

È stato presentato oggi presso la Fiera del Levante il logo di candidatura della Puglia a “Regione Europea dello Sport 2026” . Alla presenza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Vice Presidente e Assessore regionale allo Sport per tutti Raffaele Piemontese e il Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli, sono state inoltre premiate durante la conferenza stampa ben 121 eccellenze sportive 2023 e 44 grandi eventi sportivi svolti sul territorio pugliese lo scorso anno. La Regione Puglia riceverà la Commissione di Valutazione ACES Europe dal 10 al 13 settembre, con l’esito della visita che si avrà a fine mese per avere l’eventuale ufficialità dell’ambizioso titolo nato nel 2021 con il primo riconoscimento assegnato alla Regione Piemonte l’anno successivo.

Le parole di Lupattelli

Nel 2023 il titolo di Regione Europea dello Sport è stato assegnato alla Valle d’Aosta, nel 2024 alla Regione del Veneto e nel 2025 alla Regione Liguria. “Complimenti alla Regione Puglia per il lavoro che sta portando avanti – le parole del Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli – sono sicuro che l’amministrazione regionale farà di tutto per far vedere alla Commissione la bontà e la qualità della proposta sportiva che interessa tutti i livelli, dallo sport di base ai finanziamenti per l’impiantistica sportiva”.