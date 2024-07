Atletica, un Fabbri pazzesco: il suo peso vale oro

Un azzurro che vale oro. Nello stadio di Londra dove si sono disputati i Giochi nel 2012 e i Mondiali del 2017 Leonardo Fabbri si toglie una grande soddisfazione: batte finalmente Ryan Crouser nel peso. Il bilancio tra il primatista italiano e il gigante barbuto era di 13-0 per lo statunitense. Mai l’allievo di Paolo Dal Soglio era riuscito in questa impresa contro il fuoriclasse. Fabbri, primatista italiano, da maggio con 22,95, si presentava a Londra con la seconda miglior misura. Davanti soltanto Joe Kovacs. Nella prima parte dei lanci Leo non pareva certo quello dei giorni migliori, leggetevi a che distanza aveva lanciato la palla di ferro: 21,18, nullo, 21,62, 21,10, pareva la peggior gara dell’azzurro dopo una serie impressionante di vittorie. A quel punto l’aviere era in quarta posizione, se non avesse migliorato nella quinta prova, non avrebbe potuto partecipare al lancio di finale che nella Diamond League, spetta soltanto ai primi tre. Detto e fatto. Velocissimo con una rotazione del corpo stupenda, Fabbri scaglia la palla di ferro a 22,52 e accresce la sua e la nostra fiducia in vista delle Olimpiadi. Il sesto lancio per i tre finalisti: Fabbri, Crouser e Payton Otterdahl non cambia l’assetto finale. Fabbri urla: “Nooo” dopo aver lanciato, prima di lui Crouser non aveva migliorato il suo 22,37 e finisce secondo. L’altro nazionale Usa (terzo ai trials) Otterdahl si ferma a 22,13. Fabbri salta di una gioia incontenibile: è la sua seconda vittoria in Diamond, dopo Firenze (Golden Gala) un anno fa. Lancia baci alle telecamere e poi si prende la libertà di dare un pizzicotto allla pancia di Crouser, quasi a voler dire al grande atleta americano: “hai qualche chilo di troppo”. Poi va ad abbracciare Paolo Dal Soglio. Ne ha ben donde di essere felice, al di là di aver battuto Crouser, sa di avere la possibilità di sognare davvero in grande per Parigi, quando Leonardo lancerà in qualificazione il 2 agosto e nell’eventuale finale il 3.