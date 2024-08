Duplantis sempre più alto: vola con l’asta a 6,26

Immenso Duplantis. Lo svedese non finisce mai di stupire. Centimetro dopo centimetro incrementa il primato del mondo dell’asta. Alle Olimpiadi si era elevato sino a 6,25, ieri a Chorzow (Slesia) ha migliorato il suo primato di un altro centimetro: 6,26. Tra Parigi e la gara polacca della Diamond League, si è esibito in piazza a Losanna arrampicandosi sino a 6,15, per poi decidere di desistere. “Mondo” è fatto così. Vuole tutta la scena per lui. Anche ieri nel catino bollente dello stadio, ha chiuso la manifestazione, con tutto il pubblico che lo osannava. Le misure per arrivare al successo? Sempre le stesse: 5,62, 5,92 e 6,00, manco a dirlo superate alla prima prova. Asticella posizionata a 6,26 e oplà, al secondo tentativo nuovo limite mondiale. Decimo primato in cinque anni. Dove potrà arrivare lo svedese nato negli Usa è difficile stabilirlo. Nessun atleta in questo momento è in grado di impensierirlo, anche se per la prima volta in tre hanno superato i 6 metri: Duplantis, Kendrick (Usa) e Karalis (Gre). Ora lo rivedremo al Golden Gala romano il prossimo venerdì. Spettacolo assicurato, compreso un nuovo assalto al mondiale. Il secondo limite mondiale arriva da Jakob Ingebrigtsen con un fantastico 7’17”55 nei 3.000, distanza non olimpica, il punto d’incontro tra i 1.500 e i 5.000. Non poteva che essere il vichingo a frantumare letteralmente il record che apparteneva al keniano Daniel Komen (Rieti/1996/7’20”67). Devastante Jakob, incredulo dopo aver visto il crono sul display sul traguardo.