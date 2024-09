Motonautica, a Cervia la tappa finale del Campionato Mondiale UIM di Offshore classe 3D-5000

Il Campionato Mondiale UIM di Offshore classe 3D-5000 torna in Italia. La terza edizione del Grand Prix Offshore Città di Cervia , in programma dal 6 all’8 settembre , sarà l’appuntamento finale della rassegna mondiale e incoronerà l’equipaggio vincitore.

La classifica generale del Campionato Mondiale UIM di Offshore classe 3D-5000, prima della tappa finale, vede Blu Banca (ITA) in testa con 1600 punti, seguita da Hoses Technology (ITA) con 619 e Team Energima (NOR) 600. Seguono Alilaguna (ITA) a 550, Johnsson Racing (FIN) 525, Marco (ITA) 490, De Mitri (SWE) 338, Team Energima (NOR) 269 e Frojo Powerboat (FRA) 71.

Organizzato dall’Associazione Motonautica Venezia, in collaborazione con FIM-CONI e UIM, l’evento è promosso da Tornado Yachts e dal Porto di Cervia, con il patrocinio del Comune di Cervia. La manifestazione vedrà la partecipazione di campioni internazionali e un ricco programma di iniziative correlate, come le acrobazie mozzafiato del Fly Tandem Show di Mattia Lancia e Carlotta Infussi.

Tra i partner per la sostenibilità dell’evento, si rinnova la presenza di Rise Against Hunger Italia, l’organizzazione internazionale impegnata nella lotta contro fame e povertà nel mondo.

Giampaolo Montavoci (Presidente dell'Associazione Motonautica di Venezia) ha dichiarato: "Tornare a Cervia per il Mondiale è sempre una fortissima emozione. Ci aspetta una tre giorni ricca di spettacolo, competizione e adrenalina, sempre nel rispetto dei principi sportivi e della motonautica, che negli anni sta attirando sempre più fan e seguaci. Ringrazio il Sindaco di Cervia Mattia Missiroli e l’Assessore allo Sport e Vicesindaco Giovanni Grandu per averci ospitato anche quest’anno e per tutto il supporto che ci danno. Il dialogo con le istituzioni – ha detto Montavoci – è fondamentale per poter offrire uno spettacolo unico che, ogni anno, attrae sempre più visitatori".