TORINO - La Wellness Foundation - organizzazione non profit creata da Nerio Alessandri , fondatore e presidente di Technogym, per diffondere la cultura del Wellness – lancia Cortina in Wellness, un weekend dedicato al benessere per la popolazione ampezzana e gli amanti della regina delle Dolomiti, che si terrà il 14 e 15 settembre a Cortina. Organizzato dalla Wellness Foundation, l’evento può contare sul patrocinio del Comune di Cortina d’Ampezzo e della Fondazione Cortina, la collaborazione di Cortina for Us e Cortina R-Evolution e il supporto dell’Ospedale Cortina in qualità di Official Medical Partner e di Technogym in qualità di Official Training Partner. L’iniziativa fa parte di un progetto di più ampio respiro della Wellness Foundation, con l’obiettivo di promuovere la cultura dei sani stili di vita e contribuire alla legacy sociale delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Cortina in Wellness nasce da un’idea di Nerio Alessandri e vuole essere il primo passo di un progetto lungimirante con un duplice obiettivo: da un lato, promuovere i sani stili di vita verso la popolazione residente; dall’altro, rendere Cortina una vera e propria Wellness Destination, fondendo il patrimonio del territorio con una nuova cultura e servizi di eccellenza orientati al benessere, anche come legacy sociale post olimpica.

Cortina in Wellness, i commenti

«Alla luce dell’esperienza ventennale maturata in Romagna con il progetto Wellness Valley, e più recentemente a Milano con Milano Wellness City 2030, sono convinto che il Wellness sia un’opportunità irrinunciabile per Cortina - afferma Nerio Alessandri, presidente e fondatore della Wellness Foundation -. Oggi il Wellness è un trend globale, il turismo Wellness è in costante crescita, e la salute e il benessere sono una priorità per tutti gli attori sociali: governi, paese e cittadini. Il Wellness può davvero diventare un elemento distintivo per Cortina, da vivere a 360°, come in nessun’altra destinazione turistica di montagna al mondo».

Roberta Alverà, vicesindaco di Cortina d'Ampezzo, ha commentato:? «Come Amministrazione Comunale di Cortina abbiamo deciso di patrocinare e supportare il progetto che Wellness Foundation ci ha proposto diversi mesi fa perché crediamo che la nostra destinazione si presti sia per l'immenso patrimonio naturale che per l'ampia offerta sportiva e le nostre tradizioni ad essere una località del "ben stare". Ci piacerebbe attraverso queste azioni accrescere il benessere dei nostri concittadini e dei graditi ospiti e siamo certi che, al di fuori dei periodi canonici di alti flussi turistici, Cortina può essere davvero considerata una località dove c'è una alta qualità della vita e dove l'individuo è sempre messo al centro. Ringraziamo Wellness Foundation per questa prima edizione e per il progetto a più ampia visione che ha su Cortina, consapevoli che anche questo percorso potrà rientrare in quella eredità olimpica che tanto ci sta a cuore».



Stefano Longo, presidente di Fondazione Cortina, ha dichiarato: «Abbiamo deciso di dare il nostro patrocinio a questa iniziativa perché trasmette dei messaggi che da sempre sosteniamo con convinzione. Promuovere la cura del legame tra benessere fisico e mentale e incoraggiare l’attività fisica a ogni età, rappresentano aspetti centrali della nostra missione. Grazie ad iniziative come queste, Cortina d'Ampezzo, già rinomata per la sua tradizione sportiva d’eccellenza, si conferma un luogo dove lo sport diventa strumento di benessere e crescita personale" ha commentato Stefano Longo, presidente di Fondazione Cortina».



Franco Sovilla, presidente Cortina for Us, ha commentato: «In qualità di presidente dell'Associazione Cortina for Us sono felice di poter contribuire alla realizzazione della prima edizione di Cortina in Wellness. Ci aspettano sfide importanti nei prossimi anni, a partire dai “Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026”, e Cortina si deve trovare pronta nel realizzare e supportare eventi ed iniziative all’altezza, come queste giornate sul wellness. Sono convinto che la manifestazione susciterà interesse e curiosità in tutti coloro che sono appassionati a questa tematica».



Antonio Onorato, presidente Cortina R-Evolution: «Siamo felici ed orgogliosi di aver contribuito alla ideazione e realizzazione di questo importante evento, che siamo certi darà a Cortina un ulteriore contenuto di grande importanza per ciò che riguarda il benessere e il wellness». «Siamo particolarmente orgogliosi di essere Official Medical Partner di Cortina in Wellness – dice il professor Livio Pietro Tronconi, vicepresidente di GVM e amministratore delegato di Ospedale Cortina - Ospedale Cortina fa parte di GVM Care & Research, uno dei maggiori gruppi sanitari italiani ed europei. Per noi la prevenzione è da sempre un tema di importanza fondamentale».

Nel corso della due giorni, residenti e turisti potranno partecipare a numerose esperienze Wellness diffuse sul territorio, tra cui:

Sessioni di attività ed esercizio fisico a cura di master trainer Technogym e professionisti locali: yoga, camminate rivitalizzanti nella natura, MTB, arrampicata, sessioni di outdoor training come Total Recharge e Body Booster, padel, tabata, attività dedicate ai più piccoli e agli over65.

Wellness Talk: incontri di promozione della cultura del Wellness su temi quali “Esercizio fisico e Sana Longevità”, “Running”, “Longevity & Checkup”.

Wellness Checkup: per scoprire grazie alla nuova soluzione Technogym Checkup basata sull’intelligenza artificiale la propria ‘wellness age’ con test fisici e cognitivi e ricevere consulenze personalizzate da parte di medici per migliorare il proprio stile di vita. Il calendario, accessibile su www.cortinainwellness.it, conta già oltre cinquanta appuntamenti ed è il frutto di una stretta collaborazione con numerosi attori locali che hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare attivamente a Cortina in Wellness e a promuovere l’iniziativa. Tra questi l’Ospedale Cortina, che supporta il progetto come Official Medical Partner - offrendo consulenze gratuite e un piano di check up completi e differenziati, a condizioni molto agevolate, oltre che un importante apporto ai talk che accompagneranno la due giorni di eventi - , vari hotel e l’Associazione Albergatori, palestre e associazioni sportive, guide alpine e molti altri professionisti.