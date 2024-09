Kim Yeji, l'argento di Parigi diventa attrice: sicaria in una serie tv

Kim Yeji, l'ammirazione di Elon Musk

Tornata in Corea del Sud dopo Parigi 2024, Kim aveva dichiarato: "Non ci ho pensato molto seriamente. Ho già ricevuto richieste di apparire in televisione, ma non lo so. Penso di dovermi concentrare sul mio impegno primario, che è sparare. E sento anche che la gente vuole vedere la Kim Yeji tiratrice, non un'altra versione di me". Kim Yeji ha conquistato il pubblico non solo con le sue straordinarie capacità sportive, ma anche grazie al suo look distintivo e ai gesti affettuosi legati alla famiglia, come l'elefantino di peluche che porta con sé in gara per sentirsi vicina alla figlia. La sua compostezza e precisione le hanno fatto guadagnare l'ammirazione di molti, incluso Elon Musk, che ha suggerito la sua idoneità per un film d'azione, sottolineando come la sua presenza scenica naturale non abbia bisogno di ulteriori abilità attoriali. Kim è quindi destinata a rimanere una figura iconica oltre il mondo dello sport.