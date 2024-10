Forte Village Triathlon: un evento imperdibile in Sardegna

Si rinnova l’appuntamento con il Forte Village Triathlon , organizzato dall’ ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna , che quest’anno vedrà protagoniste due gare principali: il Triathlon Olimpico , anche in staffetta, e il Triathlon Super Sprint , nello scenario suggestivo che si estende dal resort al territorio di Santa Margherita di Pula. Parallelamente, i giovani atleti dai 6 ai 15 anni potranno partecipare a un Duathlon appositamente studiato per loro. Il 2024 si è affermato a livello globale come l'anno dello sport, caratterizzato da eventi di portata straordinaria e dalla celebrazione di un ritorno alla competizione e alla passione per l'attività fisica.

Le discipline dell'evento

Dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi ai campionati internazionali in diverse discipline, milioni di persone in tutto il mondo si sono unite per celebrare i valori di impegno, dedizione e spirito di squadra. Questa rinascita dello sport ha ispirato atleti professionisti e dilettanti a migliorarsi e a promuovere uno stile di vita sano e attivo, facendo del 2024 un anno simbolico per il progresso e la connessione globale attraverso lo sport. In linea con questo spirito, si rinnova l’appuntamento con il Forte Village Triathlon che da oltre un decennio rappresenta uno degli eventi sportivi più attesi, dedicato agli appassionati di triathlon e agli sportivi di ogni livello.

L’evento, organizzato dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna, in programma 26 e 27 ottobre 2024, non solo rappresenta un’occasione per mettersi alla prova nelle tre discipline del triathlon, ma offre anche un momento di festa e socialità per tutti i partecipanti e le loro famiglie. La novità di quest’anno è la formula del Triathlon Olimpico (27 ottobre 2024, ore 9:30), in cui i partecipanti affronteranno 1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa, individualmente o a staffetta. Il Triathlon Super Sprint, in programma sempre domenica alle ore 8:00, offrirà invece un percorso più breve: 400 metri di nuoto, 10 km di ciclismo e 2,5 km di corsa. Entrambe le gare si svolgeranno nello spettacolare scenario naturale del Resort e di Santa Margherita di Pula. L’appuntamento con il Duathlon giovanile, dedicato ai giovani atleti dai 6 ai 15 anni, è fissato per il pomeriggio di sabato 26 ottobre.

Partecipanti e special guest

Anche quest’anno l’evento vedrà la partecipazione di special guest, tra cui Fabio Aru e Domenico Fioravanti, che insieme ad altri campioni saranno protagonisti di incontri moderati dal giornalista Dario Nardone, dove condivideranno la loro esperienza e ispireranno i partecipanti. A rendere ancora più speciale questa edizione del Forte Village Triathlon, sarà il debutto di Giacomo Gentili, argento nel canottaggio a Parigi e special guest della Rowing Academy estiva del Forte Village che ha deciso di cimentarsi nella triplice, sposando pienamente lo spirito della gara: l'importanza di partecipare e divertirsi, al di là della competizione. Il Forte Village Triathlon non si distingue solo per la competizione, ma anche dal contesto esclusivo del Forte Village.

Gli atleti potranno beneficiare dei trattamenti rigeneranti dell’Acquaforte Thalasso & Spa, con il suo circuito di talassoterapia unico al mondo, ideale per il recupero fisico e mentale post-gara nonché delle facilities e ospitalità senza pari del resort, che garantiscono un’esperienza di gara che supera ogni aspettativa. Durante lo stesso weekend, il Forte Village ospiterà anche lo Sport & Family Festival, un evento dedicato a tutta la famiglia. I bambini, ospitati a titolo gratuito se in camera con i genitori, potranno partecipare a lezioni e attività nelle rinomate accademie sportive del resort, come la Tennis Academy, la Padel Academy e la Swimming Academy (il pacchetto prevede una tariffe riservate sulle Real Madrid Foundation Clinic, l’Olimpia Milano Basket Academy, la Coastal Rowing Academy e la Mountain Bike Academy). Gli adulti, invece, potranno prepararsi per le gare del 2025 con sessioni di allenamento speciali, tra cui lezioni di nuoto con Domenico Fioravanti, uscite in bici con Fabio Aru e consulenze nutrizionali in collaborazione con Enervit.