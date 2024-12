Sciatore ubriaco marcio, non riesce a scendere: portato via dalle forze dell'ordine

I carabinieri della Stazione di Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano, in servizio di vigilanza e soccorso presso il comprensorio sciistico "3Cime", hanno multato un cittadino di nazionalità croata che, al termine della giornata sciistica, al momento di intraprendere l'ultima discesa, a causa dell'abuso di alcoolici si è trovato in serie difficoltà tali da rendere necessario l'intervento da parte del personale specializzato per essere riaccompagnato a valle in sicurezza. Le operazioni di soccorso e recupero si sono protratte oltre l'orario di apertura delle piste, facendo peraltro ritardare i lavori di preparazione da parte degli addetti.