Torino si prepara alla Thai Boxe Mania con Endas Fight Night

Già annunciati oltre 20 match per una kermesse speciale, che si terrà al Palazzetto Le Cupole di Via Artom di Torino il 25 gennaio : per la prima volta l’Endas Fight Night ospiterà un match femminile. Grande attesa per la sfida da sogno tra il campione mondiale thailandese Yod PT e Lingkhao Andrany . Lo Sponsor tecnico dell’evento sarà Yokkao, uno dei marchi più prestigiosi al mondo. Lo show che promette di unire spettacolo, tecnica e pura emozione.

SFIDE IMPERDIBILI PER UNA SERATA UNICA

Anche quest’anno l’evento, patrocinato dal Comune di Torino, sarà organizzato dalla palestra Thai Boxe Torino, punto di riferimento per gli appassionati di queste discipline, insieme al Promoter Alex Negro con il supporto degli Enti di Promozione Sportiva Endas ed Endas Kombat. La card mette in risalto il meglio della Thaiboxe e del K1., con i match più attesi:

- Il Main Event: Yod PT vs. Lingkhao Andrany. Una sfida da sogno, che vede di fronte il pluricampione mondiale e un giovane talento europeo. Il primo vanta un palmarès incredibile, con titoli di ogni tipo, mentre lo sfidante ha un record professionale di 22 vittorie e 3 sconfitte, che lo ha proiettato ai massimi vertici della disciplina;

- Intercontinental Title WKN (-70 kg): Jonathan Astarita vs. Christopher Walter – Un duello 5x3 Full Muay Thai che promette scintille;

- Prestige Fight K1: Cristian Guiderdone vs. Verdicchio Clemente – Due atleti pronti a dare tutto sul ring;

- Match di rilievo sarà il ritorno sul ring del veterano torinese Beppe Grecu che dopo molti anni dal suo ultimo match irimettera i guantoni per far sognare Torino ancora una volta.

Altri match vedranno protagonisti atleti di livello internazionale e nazionale, pronti a regalare momenti indimenticabili, raccontando una storia e offrendo l’opportunità di scoprire il talento di domani, in una serata che unisce emozioni e spettacolo. Con 14 match già annunciati e una card in continua espansione, Endas Fight Night 2025 si preannuncia come l’evento imperdibile dell’anno. I biglietti sono già disponibili su TicketOne o presso la palestra Thai Boxe Torino, in via Pietro Giuria 30 Bis.