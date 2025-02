Bebe Vio presenta i WEmbrace Awards 2025 

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, i WEmbrace Awards si preparano a proporre nuovamente sul palco storie straordinarie e ad alto impatto emotivo e quest’anno il claim sarà "TOGETHER OR NOTHING". i WEmbrace Awards celebrano il vero significato dello stare uniti, attraverso le incredibili esperienze di persone e progetti che non si sono arresi e hanno saputo trasformare i propri sogni in realtà. Un’occasione unica per lasciarsi ispirare e per scoprire come l’unione può davvero fare la differenza. La capacità di stare insieme, di fare squadra, di creare relazione unendo le forze e le idee, è l’unica vera forza naturale che ha sempre cambiato il mondo. L’evento, ideato e organizzato dall’Associazione art4sport ONLUS, fondata da Beatrice “Bebe” Vio Grandi s insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio, è in programma giovedì 27 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano .

L’evento e le storie

Grazie al lavoro attento portato avanti da un Osservatorio stabile composto da professionisti della comunicazione che ruotano da diversi anni attorno ad art4sport, sono state selezionate per l’occasione esperienze di persone, associazioni, organizzazioni, che si sono distinte per aver condiviso la filosofia di pensiero che sta alla base dell’iniziativa. Dal confronto interno dell’Osservatorio, sono emerse poi 20 tra le 120 storie che più di altre si sono distinte per la loro unicità e capacità di operare per fronteggiare le diverse criticità del contesto contemporaneo, che saranno celebrate nel corso della serata. Queste sono state in seguito sottoposte alla Giuria degli Awards per una valutazione finale, dalla quale ne sono emerse quattro che verranno premiate come “WEmbracer” durante l’evento. La Giuria è composta da personalità d’eccezione del panorama italiano e internazionale: Barbara Stefanelli (Vice Direttrice Vicario del Corriere della Sera); Beatrice “Bebe” Vio Grandis (Campionessa paralimpica di fioretto); Giovanni Malagò (Presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026, membro CIO); Guido Harari (Fotografo); Laura Pausini (Grammy, Latin Grammy, Golden Globe rewarded Artist and Oscar Nominee); Luca Pancalli (Presidente CIP, Vice Presidente Fondazione Milano Cortina 2026, Membro del Governing Board IPC); Luca Parmitano (Astronauta dell’ESA); Maria Grazia Chiuri (Direttrice Artistica delle collezioni donna Haute Couture, prêt-à-porter e accessori Dior); Nicoletta Mantovani (Presidente della Fondazione Luciano Pavarotti); Shiva Ahmadi (Iranian-American artist and professor of Art at the University of California); Telmo Pievani (Filosofo della biologia, evoluzionista, saggista, presentatore e autore televisivo e teatrale); Teresa Cherubini (Illustratrice e fumettista).

Le “sfere d’interesse”

Quest’anno, le storie finaliste sono state suddivise sulla base di quattro “sfere d’interesse”:

SFERA CREATIVITY per celebrare la forza dell’immaginazione come linguaggio condiviso, capace di connettere comunità e generare dialogo. «TOGETHER OR NOTHING» si riflette qui nella creatività che ispira, unisce e dà forma a nuove possibilità, dimostrando che l’espressione artistica e l’innovazione sono ponti che ci avvicinano;

SFERA ACTION : riguarda le storie di chi ha scelto di agire, comprendendo la necessità e l'importanza di compiere questo primo passo. Da soli è possibile prendere l'iniziativa, ma per provare a trasformare il mondo occorre essere insieme. «TOGETHER OR NOTHING», in questo caso, è il motto di chi crede che ogni azione, per fare davvero la differenza, debba connettere, includere e costruire;

SFERA OPPORTUNITY: accendere il potere di una seconda possibilità, quella che dona vita, speranza e nuovi inizi. Nelle storie selezionate per questa sfera, «TOGETHER OR NOTHING» è inteso come spinta a dare e ricevere. Nuovi percorsi di senso e rinascita per dimostrare che il cambiamento è possibile solo quando nessuno viene lasciato indietro;

SFERA THE WORLD: abbracciare iniziative in luoghi solo apparentemente lontani, in un'ottica di reale interconnessione, ricorda che «TOGETHER OR NOTHING» è un principio universale, che attraversa tutte le latitudini. Scoprire come viene vissuto e interpretato altrove apre a nuovi mondi, mostrando che ogni gesto, ovunque accada, contribuisce a un cambiamento collettivo.

Lo scopo benefico e il movimento WEmbrace

WEmbrace Awards 2025 è un evento ideato e realizzato da art4sport, l’Associazione ONLUS fondata nel 2009 da Beatrice “Bebe” Vio Grandis, campionessa paralimpica di fioretto, insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio. WEmbrace non è solo un premio, è un movimento che abbraccia il potere della comunicazione, del networking e dell’empatia per dare luce a ciò che spesso rimane nascosto. Come un grande abbraccio, WEmbrace accoglie, scalda e dà nuova forza, creando opportunità inaspettate di connessione tra le persone. WEmbrace è un invito a riscrivere insieme il significato di inclusione, trasformando i silenzi in dialogo e le distanze in vicinanza.

Gli appuntamenti annuali del movimento organizzati da art4sport sono i WEmbrace Awards (a Milano), i WEmbrace Sport (a Milano) e i WEmbrace Games (a Roma). Il ricavato della serata dei WEmbrace Awards 2025 sarà devoluto al sostegno nei confronti dei bambini e ragazzi portatori di protesi di arto che l’Associazione art4sport ONLUS segue e supporta sin dalla sua nascita. L'obiettivo è quindi fornire un aiuto concreto nella pratica sportiva attraverso l'acquisto di protesi, carrozzine e ausili sportivi.